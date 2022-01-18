Названы три кроссовера, которых будет не хватать на российском рынке

В прошлом году большое количество моделей автомобилей покинуло российский рынок. Эксперты составили список из трех кроссоверов и внедорожников, которых будет не хватать.

В прошлом году большое количество моделей автомобилей покинуло российский рынок. Эксперты составили список из трех кроссоверов и внедорожников, которых будет не хватать.

Первым в перечне оказался знаменитый японский внедорожник Honda Pilot, исчезновение которого связано с обновленной стратегией развития фирмы. Представители отметили, что компания Honda будет продолжать сервисное обслуживание машин, которые уже успели реализовать. Кроме того, мотоциклы, моторные лодки, газонокосилки, квадрациклы и снегоуборочные аппараты будут по-прежнему выпускаться.

Данная модель множество раз занимала места в списках наиболее надежных автомобилей, ее обладатели на протяжение долгих лет не хотят менять авто на более современное. Решение о прекращении поставок в Россию было принято, потому что производитель ставит себе цель прийти к глобальной оптимизации в части разработки, реализации и продаж автомобильной продукции. Все это требуется, чтобы в будущем увеличивать эффективность операций, касающихся бизнеса во всем мире.

Вторым в списке оказался рамный внедорожник Haval H5, который представляет собой один из наиболее доступных на рынке, дешевле него была всего лишь одна модель, от отечественного производителя УАЗ «Патриот». Данный автомобиль китайской фирмы уже отлично знаком каждому российскому автомобилисту, потому что был рестайлинговым Hover 2010 года выпуска.

Завершил перечень кроссовер Mazda CX-30, который не смог продержаться на российском рынке даже одного года. Продажи модели начались в начале прошлого года, а ближе к его концу сообщили, что поставки решено прекратить. Теперь ряд автомобилей, представленных на территории РФ японской компанией, сократился с четырех до трех. Тем не менее, в Сети стали распространяться слухи, что поставки кроссовера могут возобновить весной текущего года.

Источник: tarantas.news