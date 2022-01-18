 

Влад Соколовский спустя 2 года встретился с родными возлюбленной

18.01.2022, 12:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Влад Соколовский через 2 года отношений встретился с родителями любимой Ангелины Сурковой. Они вместе отправились в город Сибай.
Встретиться с близкими Ангелины Сурковой Влад Соколовский захотел только сейчас, хоть пара вместе более 2-х лет. Вокалист отмечает, что настал правильный период для общения, так как теперь они уверенны в союзе. Он поделился своими эмоциями и рассказал, что теперь от них идет уверенность, когда все чувствуется. Признался, что семья возлюбленной хорошая, и он в восторге от поездки.

Артист считает, что Ангелина Суркова счастлива, так как увидела близких ей людей. Она давно не приезжала домой и как только вернулась, то сразу поняла, как скучала. Теперь она чувствует себя полноценной, словно обнаружила кусочек отсутствующего пазла.

Фанаты не теряют надежды, что певец поведет избранницу к алтарю. Раньше он был в браке с Ритой Дакотой. Их расставание сопровождалось скандалом. Артистка сообщала, что супруг имел отношения на стороне, когда она была беременной их дочкой Мией. Сейчас певец работает над собой и подобных слабостей не позволяет. Влад Соколовский даже наладил дружбу с экс-супругой, которая не препятствует его общению с дочерью.

Источник: www.starhit.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.11 / Из окна посольства РФ в Берлине «выпал» дипломат

07.03 / Ученые предложили новое средство мужской контрацепции

11.10 / Мнение: Случай в Денвере

01.03 / Мнение: За чей счёт живут рантье

04.09 / Мэрия Москвы разрешила проводить корпоративы в мавзолее Ленина

08.09 / Скандалы: 36 банков готовят на выход

14.09 / Ксения Собчак и Константин Богомолов поздравили друг друга с годовщиной свадьбы

21.06 / Они есть в морозильнике у каждого: какие овощи не стоит покупать в замороженном виде

29.11 / Спасет скотч, нитка или соль: как снять кольцо с опухшего пальца

27.09 / Диетолог Аида Киримова назвала лекарственные свойства черники

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика