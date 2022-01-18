Влад Соколовский спустя 2 года встретился с родными возлюбленной

Влад Соколовский через 2 года отношений встретился с родителями любимой Ангелины Сурковой. Они вместе отправились в город Сибай.

Встретиться с близкими Ангелины Сурковой Влад Соколовский захотел только сейчас, хоть пара вместе более 2-х лет. Вокалист отмечает, что настал правильный период для общения, так как теперь они уверенны в союзе. Он поделился своими эмоциями и рассказал, что теперь от них идет уверенность, когда все чувствуется. Признался, что семья возлюбленной хорошая, и он в восторге от поездки.

Артист считает, что Ангелина Суркова счастлива, так как увидела близких ей людей. Она давно не приезжала домой и как только вернулась, то сразу поняла, как скучала. Теперь она чувствует себя полноценной, словно обнаружила кусочек отсутствующего пазла.

Фанаты не теряют надежды, что певец поведет избранницу к алтарю. Раньше он был в браке с Ритой Дакотой. Их расставание сопровождалось скандалом. Артистка сообщала, что супруг имел отношения на стороне, когда она была беременной их дочкой Мией. Сейчас певец работает над собой и подобных слабостей не позволяет. Влад Соколовский даже наладил дружбу с экс-супругой, которая не препятствует его общению с дочерью.

Источник: www.starhit.ru