На празднике Алибасов воссоединился с Федосеевой-Шукшиной

Бари Алибасов вновь предпринял попытки примирения с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Так, воссоединение пары произошло на празднике – продюсер встретил Старый Новый год в компании бывшей супруги.

Бари Алибасов вновь предпринял попытки примирения с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Так, воссоединение пары произошло на празднике – продюсер встретил Старый Новый год в компании бывшей супруги.

Во время совместной жизни у артистов было множество скандалов, которые не прекратились и после расставания. Несколько раз доходило до того, что невозможно было решить все самостоятельно и приходилось обращаться в суд. Поклонники, наблюдавшие за всем этим, уже пришли к выводу, что их отношения не вернуть и можно ставить на них точку.

Тем временем, сам Алибасов не намерен вычеркивать бывшую жену из жизни. Недавно он удивил подписчиков своей страницы в Instagram, опубликовал фотографию, на которой предстал в обнимку с Федосеевой-Шукшиной. Под публикацией он написал, что отпраздновал Старый Новый год вместе с народной артисткой.

Читатели микроблога пришли от этого в негодование, многие стали писать негативные комментарии, отмечая, что ничего хорошего из этого романа не получится. Некоторые добавили, что теперь будут ждать нового скандала.