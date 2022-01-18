 

На празднике Алибасов воссоединился с Федосеевой-Шукшиной

18.01.2022, 12:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бари Алибасов вновь предпринял попытки примирения с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Так, воссоединение пары произошло на празднике – продюсер встретил Старый Новый год в компании бывшей супруги.
Бари Алибасов вновь предпринял попытки примирения с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Так, воссоединение пары произошло на празднике – продюсер встретил Старый Новый год в компании бывшей супруги.

Во время совместной жизни у артистов было множество скандалов, которые не прекратились и после расставания. Несколько раз доходило до того, что невозможно было решить все самостоятельно и приходилось обращаться в суд. Поклонники, наблюдавшие за всем этим, уже пришли к выводу, что их отношения не вернуть и можно ставить на них точку.

Тем временем, сам Алибасов не намерен вычеркивать бывшую жену из жизни. Недавно он удивил подписчиков своей страницы в Instagram, опубликовал фотографию, на которой предстал в обнимку с Федосеевой-Шукшиной. Под публикацией он написал, что отпраздновал Старый Новый год вместе с народной артисткой.

Читатели микроблога пришли от этого в негодование, многие стали писать негативные комментарии, отмечая, что ничего хорошего из этого романа не получится. Некоторые добавили, что теперь будут ждать нового скандала.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.09 / Английский футболист убежал в туалет во время матча

22.09 / Эксперт: Коронавирус останется в Москве до следующего лета

05.10 / Политолог Елисеев: Лукашенко хочет обеспечить династический транзит власти

05.03 / Ученые заявили об обнаружении уникальной экзопланеты с сохранившейся атмосферой

04.05 / Apple запатентовала чехлы к электронным устройствам, изготавливаемые на заказ по изображениям, которые предоставят клиенты

12.11 / В Рязани горит крупнейших торговый центр

23.11 / Врачи бьют тревогу: российские дети страдают от хронического стресса

18.08 / Аналитики о Белоруссии

11.08 / Как не допустить дальнейших мутаций коронавируса – ответила инфекционист Пшеничная в эфире общества “Знание”

23.05 / Новый кризис репликации: цитируется исследование, которое с меньшей вероятностью будет правдой.

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика