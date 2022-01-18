Сенаторы США обещали предоставить Украине летальное оружие в случае вторжения РФ

По мнению сенатора, президент РФ Владимир Путин “сделал наибольшую ошибку в своей карьере”, недооценив, насколько храбро народ Украины будет бороться в случае российского вторжения.

“Мы введем очень болезненные экономические санкции, но еще важнее то, что мы дадим народу Украины летальное оружие, в котором они нуждаются для того, чтобы защищать свои жизни. Будет ли это Javelin или Stinger, или стрелковое оружие, или катера – Россия заплатит цену, будут последствия”, – обещал Блюменталь.

Его поддержали, напомнив, что США “привлекут к ответственности” Путина в случае новых угроз суверенитету Украины, сенаторы-демократы Эми Клобушар и Джин Шахин.

В свою очередь сенатор Республиканской партии Роб Портман отметил, что, хотя республиканцы и демократы в Вашингтоне не всегда во всем соглашаются друг с другом, “но защита свободы – это то, что нас объединяет и что мы поддерживаем, здесь нет политических границ”.

Контекст:

С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощь более чем на $4,1 млрд.

В начале марта 2021 года минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.

В начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон правительства стран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США. Соглашение, в частности, предусматривало выделение Украине дополнительных $60 млн.

Согласно документу, пакет включал бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, “которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии”. Первая партия в рамках дополнительной помощи прибыла в Украину 10 октября, вторая – 18 октября, третья – 22 октября, в ней была в числе прочего партия Javelin с боеприпасами. Заключительная партия из этого пакета помощи поступила в страну 10 декабря.

В оборонном бюджете США на 2022 год предусмотрено $300 млн военной помощи Украине.

В начале января телеканал NBC News сообщил со ссылкой на собственные источники, что администрация президента США Джо Байдена подготовила новый пакет военной помощи, а также обсуждает с союзниками по НАТО возможность поставки Украине переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) Stinger.

По информации СNN, США “без лишнего шума” выделили дополнительную помощь Украине в размере $200 млн еще в конце декабря 2021 года.

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