 

“Все делают медленно, утюг можно ждать час”. Невеста экс-супруга Ани Лорак пожаловалась на сервис в отеле Занзибара

18.01.2022, 12:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам возлюбленной Налчаджиоглу, во время приготовления блюд, повара в отеле используют “очень много специй, которые перебывают вкус продуктов”. 

Также она пожаловалась на сервис.

“Плохой сервис. Все делают очень медленно, например, утюг в номер можно ждать час, – написала избранница Налчаджиоглу. – На пляж приходят местные жители и каждый пытается продать тебе свой товар или услугу”.

Реус также отметила плюсы отеля, к которым отнесла удобную инфраструктуру и трехразовую уборку в номере.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Макияж Киев * (@__l_i_l_i_a___)

Контекст:

Налчаджиоглу – бывший муж строящей карьеру в РФ украинской певицы Ани Лорак. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019 года развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011).

За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в момент, когда он гладил ее бедра.

Летом 2020 года Налчаджиоглу отпраздновал 43-летие в Одессе в компании своей новой девушки Лилии Реус, а зимой 2021 года пара отдыхала в Карпатах. 24 сентября Лилия сообщила, что Налчаджиоглу сделал ей предложение, и похвасталась кольцом на безымянном пальце.

В конце октября Налчаджиоглу познакомил дочь Софию со своей невестой.

12 января 2022 года пара прилетела в отпуск в Занзибар.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.09 / Талибы объявили о возобновлении рейсов из аэропорта Кабула

01.01 / На Сахалине «закипело» море

21.05 / Представлен геймерский браузер Opera GX для мобильных устройств

10.12 / Зеленский не исключил референдум по Донбассу

23.03 / Витренко задекларировал почти 12 млн грн процентов от банковских вкладов

15.01 / Das Erste – Маас призвал наказать всех замешанных в штурме Капитолия — а значит, и Трампа

26.01 / Конгрессмен США – от президентства Байдена выигрывают Китай и Россия, а не Америка

23.09 / Белоруссия прекратила ввоз польских товаров

29.12 / “Перевернула жизнь”. Успенская в день рождения дочери обнародовала трогательный пост

07.06 / «Спутник Лайт» зарегистрировали в Конго

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика