“Все делают медленно, утюг можно ждать час”. Невеста экс-супруга Ани Лорак пожаловалась на сервис в отеле Занзибара

По словам возлюбленной Налчаджиоглу, во время приготовления блюд, повара в отеле используют “очень много специй, которые перебывают вкус продуктов”.

Также она пожаловалась на сервис.

“Плохой сервис. Все делают очень медленно, например, утюг в номер можно ждать час, – написала избранница Налчаджиоглу. – На пляж приходят местные жители и каждый пытается продать тебе свой товар или услугу”.

Реус также отметила плюсы отеля, к которым отнесла удобную инфраструктуру и трехразовую уборку в номере.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Макияж Киев * (@__l_i_l_i_a___)

Контекст:

Налчаджиоглу – бывший муж строящей карьеру в РФ украинской певицы Ани Лорак. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019 года развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011).

За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в момент, когда он гладил ее бедра.

Летом 2020 года Налчаджиоглу отпраздновал 43-летие в Одессе в компании своей новой девушки Лилии Реус, а зимой 2021 года пара отдыхала в Карпатах. 24 сентября Лилия сообщила, что Налчаджиоглу сделал ей предложение, и похвасталась кольцом на безымянном пальце.

В конце октября Налчаджиоглу познакомил дочь Софию со своей невестой.

12 января 2022 года пара прилетела в отпуск в Занзибар.

—