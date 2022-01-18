 

Volkswagen представила в Китае Lamando нового поколения

18.01.2022, 12:08, Новости дня
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Немецкий автогигант Volkswagen официально презентовал новый седан под названием Volkswagen Lamando.

Автомобиль изначально разработан исключительно для китайского рынка, а потому говорить о его поставок в другие страны пока рано. Официальная презентация Lamando состоялась в Китае, тогда как ее разработкой занимались также и местные специалисты. Для седана предусмотрели проверенную платформу MQB. Кроме того, достоинством автомобиля указали передний привод и независимую подвеску.

Известно, что модель имеет средние габариты. Автомобиль получил 1,4-литровый бензиновый двигатель с мощностью 150 л.с. Кроме того, первое поколение данного седана вышло на рынок в 2014 году, тогда как новый экземпляр существенно превосходит предшественника по всем параметрам.



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