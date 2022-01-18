Начался серийный выпуск минивэна Dongfeng Lantu Dreamer

Китайский автомобильный гигант Dongfeng объявил о запуске в производство нового серийного минивэна Dongfeng Lantu Dreamer.

Предложенный экземпляр является самым быстрым в мире в своем сегменте. Приобрести новую модель станет возможным под новой маркой Voyah. Эксперты высказали предположение, что автомобиль станет конкурентом для моделей Toyota Senna и Kia Carnival. Особенностью новинки указали 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электрических агрегата, которые суммарно выдают 395 л.с. мощности. Кроме того, модель разгоняется до 100 км в час за 5,9 секунд.

Что касается салона, то здесь максимально побеспокоились об уровне комфорта для водителя и пассажиров, предусмотрев специальные опоры для ног и широкие подлокотники.