Начался серийный выпуск минивэна Dongfeng Lantu Dreamer

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18.01.2022, 12:08, Новости дня
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Китайский автомобильный гигант Dongfeng объявил о запуске в производство нового серийного минивэна Dongfeng Lantu Dreamer.

Предложенный экземпляр является самым быстрым в мире в своем сегменте. Приобрести новую модель станет возможным под новой маркой Voyah. Эксперты высказали предположение, что автомобиль станет конкурентом для моделей Toyota Senna и Kia Carnival. Особенностью новинки указали 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электрических агрегата, которые суммарно выдают 395 л.с. мощности. Кроме того, модель разгоняется до 100 км в час за 5,9 секунд.

Что касается салона, то здесь максимально побеспокоились об уровне комфорта для водителя и пассажиров, предусмотрев специальные опоры для ног и широкие подлокотники.



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