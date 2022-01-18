Скандалы: Россельхозбанк взялся за Хотина

Кому выгодно банкротство сразу пять структур, связанных с экс-совладельцем банка «Югра»

На их балансе находятся площади в видных московских объектах, в том числе в знаменитом торговом центре «Горбушкин двор». Эксперты оценивают стоимость «мишеней» банка более чем в 10 млрд рублей, однако сомневаются, что кредитор решит оставить их себе. О том, что Россельхозбанк начал охоту на бизнес, первым узнал «Коммерсант».

Журналисты на портале «Федресурс» заметили данные о планах банка заявить о банкротстве нескольких компаний. В их числе:

ООО «Аврора»,

«Промдело»,

«Леонидас»,

МТЗ «Рубин»,

АО «Куб».

Весь бизнес, попавший под прицел Россельхозбанка, связан с московской недвижимостью. «Аврора» владеет 13,04 тысячи кв. м в БЦ Orlikov Plaza в центре столицы. Еще 18,41 тысячи кв. м в нем принадлежит компании «Промдело». «Леонидас», в свою очередь, арендует эти площади, а Россельхозбанк является залогодержателем по ипотечному кредиту.

Еще одной компании — «Куб» — принадлежат 15,7 тысячи кв. м в «Горбушкином дворе», одном из крупнейших столичных центров техники и электроники. Рынок расположен в западном административном округе Москвы. Эти площади тоже находятся в залоге у Россельхозбанка.

Еще 123,6 тысячи кв. м на «Горбушке» контролирует МТЗ «Рубин». На эти площади наложены обременения в пользу кредитной организации.

Связь компаний с Хотиным

Все пять компаний, оказавшиеся в списке, связывают с Алексеем Хотиным. Еще в 2011 году сообщалось, что бизнесмен вместе с отцом Юрием купил «Горбушкин двор», а также ТРЦ «Филион» на Багратионовском проезде. Источник «Ленты.ру» сообщал, что в том же году «Горбушка» перешла в собственность владельца «Рус Ойла» Сергея Подлисецкого. Сам бизнесмен подтвердил, что ТЦ принадлежит ему, в 2017 году.

В собственности Подлисецкого торговый центр не задержался — в 2017 году издание Energy Insider выяснило, что бизнесмен продал «Горбушку» Виктору Харитонину, владеющему «Фармстандартом». При этом источники «Коммерсанта» на рынке недвижимости уверяют, что рынок по-прежнему контролируют структуры Хотина.

Также в 2020 году две компании из списка — «Куб» и МТЗ «Рубин» — стали фигурантами разбирательств Агентства по страхованию вкладов (АСВ) с банком «Югра», доля в котором принадлежала Хотину. Руководителей этих компаний привлекли к возмещению убытков в рамках конкурсного производства банка. Также на их имущество наложили обеспечительные меры.

Зачем банку банкротства

Публикация данных о планах Россельхозбанка — необходимый шаг перед началом банкротства компаний. Об этом газете заявил партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Он отметил, что таким образом кредитор хочет вернуть себе большую часть средств. Если бы банк пошел по другому пути и обратил взыскание на залог, он рисковал бы вернуть не всю сумму долга.

«Горбушкин двор» и Orlikov Plaza оцениваются примерно в 11 млрд рублей, заявил директор департамента рынков капитала Colliers Денис Платов. Стоимость площадки под «Горбушкой» (общая площадь ТЦ — 60 тысяч кв. м) он оценил в 5–5,5 млрд рублей. Этот участок эксперт назвал привлекательным, так как московская мэрия уже несколько лет изучает возможности его застройки.

В 2018 году сообщалось, что на этом месте хотят построить жилье по реновации, а в 2020-м стали известны детали: мэрия согласовала строительство здесь нескольких жилых комплексов высотой до 59 этажей, офисных зданий, стадиона, многофункционального общественного центра и двух школ. Реализация девелоперского проекта на месте «Горбушки» может обойтись в 18–22 миллиарда рублей, заявил директор отдела инвестиций и рынков капитала CBRE Игорь Пущён.

Не исключено, что Россельхозбанк оставит эти объекты себе. По словам Клеточкина, банк получит эту возможность, если торги по указанным компаниям в рамках процедуры банкротства не состоятся дважды. Однако, скорее всего, кредитор выставит этот бизнес на торги, так как коммерческая недвижимость не является для него профильным активом.

Дело Хотина

Алексей Хотин печально известен в связи со скандалом вокруг банка «Югра». Кредитная организация просуществовала почти 30 лет, а в 2017 году лишилась лицензии на осуществление банковских операций. По данным «Интерфакс ЦЭА», на этот момент «Югра» занимала 32-ю строчку в российской банковской системе по размеру активов. Однако банк привлекал средства населения и размещал их в активы неудовлетворительного качества, не создавая резервов на возможные потери.

В 2019 году по делу о крахе «Югры» задержали Хотина. Его обвинили в растрате 7,5 млрд рублей из средств кредитной организации, однако позже было заведено еще одно дело — о растрате более 280 млрд рублей, что стало рекордной суммой растраты для России. Следствие утверждало, что в 2014-м Хотин создал организованную группу и привлек в нее руководство банка. В 2014–2017 годах они якобы похищали средства банка через невозвратные кредиты юрлицам, подконтрольным Хотину.

Крах банка «Югра» стал крупнейшим страховым случаем в истории России с выплатами вкладчикам около 173 млрд рублей. По предварительным данным, от действий фигурантов дела пострадали свыше 16 тысяч человек.

После задержания Хотина поместили под домашний арест, позже меру пресечения ему изменили на запрет определенных действий.

На момент задержания Хотин находился на 194-й строчке в списке богатейших российских бизнесменов. Его состояние оценивалось в 700 млн долларов. С тех пор он выбыл из списка богатейших бизнесменов страны, однако остался в рейтинге крупнейших рантье. В 2019 году холдинг «Комплексные инвестиции» Алексея и Юрия Хотиных оказался в этом списке на девятом месте.

Полина Матюхина