Скандалы: Остров безопасности и офшоров

Кто и как зарабатывает миллиарды в Байконуре, избежавшем массовых беспорядков во время волнений в Казахстане

Если посмотреть на Байконур со спутниковых карт, то сложится ощущение, что это – российский город. Пытливый интернет-пользователь увидит здание городского УМВД РФ, магазин «Российский трикотаж», сквер Победы и вполне знакомые аббревиатуры вроде ООО или ГУП. Там действует российская администрация, ездит много автомобилей с отечественными номерами.

Но де-юре Байконур (до 1995-го – город Ленинск) – казахстанская территория, арендованная Россией до 2050-го. Казахстан имеет там лишь представительства своих министерств и ведомств и специального представителя президента. Правда, в последние годы в стране активно ходят слухи о досрочном расторжении договора аренды и введении для РФ частичного съема территории (т.е. только некоторых объектов). Пока этот вопрос не проработан до конца, а значит – на территории города Байконур (в том числе и космодрома) фактически действуют законы России. Касаются они и финансовой деятельности: все государственные закупки проходят через специальную систему. А там – уже хорошо знакомые схемы вроде офшоров, полного отсутствия конкуренции, из-за чего деньги уходят в карман «своим».

Островок стабильности

– На Байконуре день прошел спокойно. Оперативный штаб, созданный при администрации [города], полностью контролирует обстановку. Вооруженная охрана ключевых объектов космодрома усилена, – такое сообщение в своем Telegram-канале Дмитрий Рогозин оставил вечером 5 января, когда вооружённые толпы громили несколько городов Казахстана.

Позиция главы Роскосмоса не менялась и в следующие дни. По его словам, Байконур оставался едва ли не единственным местом тишины и стабильности во всей республике. Там проводились спортивные соревнования, работали рынки, а в кинотеатре «Сатурн» каждый день бесплатно показывали фильмы про Гарри Поттера. При этом даже в соседних поселках Торетам и Акай были волнения, а в райцентре – городе Кызылорда – происходили вооруженные столкновения.

– В течении всего периода Байконур оставался таким островом безопасности и спокойствия для всех. И неважно – граждан Казахстана или граждан России, – резюмировал Рогозин, отметив, что для обеспечения безопасности на предприятиях создали народные дружины, продлили школьные каникулы, а также отменили массовые мероприятия.

Но основную обязанность по охране объектов космической отрасли, конечно же, несут вовсе не дружинники и не граждане Казахстана. В частности, как выяснил «Собеседник», за обеспечение безопасности на космодроме Роскосмос платит… себе же.

В марте 2021-го Научно-производственный центр имени Хруничева (входит в Роскосмос) начал искать охрану для летно-испытательной базы на космодроме «Байконур». Стоимость контракта – без малого 160 млн руб. Конкурс изначально был не очень-то конкурентным – до него был допущен единственный участник, который и победил. Объяснялось это просто: «Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы». Никакой информации об условиях закупки опубликовано не было, как и требований к участнику и предмета самой сделки; аукцион также не проводился.

Победу в тендере одержал научно-технический центр «Охрана», единственным учредителем которого является все тот же Роскосмос. Таким образом, все деньги остались внутри госкорпорации, но проверить их траты невозможно из-за секретности контракта.

За последние годы НТЦ заключил контрактов с родственной фирмой почти на 300 млн руб. Точную сумму назвать сложно – Роскосмос скрывает информацию об этих сделках.

Миллиарды – своим

Раздача подрядов своим компаниям вообще свойственна «Байконуру». К примеру, один из самых больших контрактов за последние 10 лет на сумму в 6 млрд руб от Роскосмоса получила его же «дочка» – Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина. За эти деньги НПО должно изготовить и поставить на космодром два космических аппарата «Электро-Л».

По закону закупки стоимостью больше 1 млрд руб. должны проходить общественныя обсуждения – такое постановление в свое время подписал Дмитрий Медведев. Но в скудной документации на поставку спутников мы не смогли найти упоминаний об этом. Возможно, Роскосмос избегает огласки благодаря приписке в том самом 44-ФЗ: «Общественное обсуждение проводится за исключением закупок, осуществляемых в рамках государственного оборонного заказа». В госкорпорации пока не ответили на запрос «Собеседника».

Впрочем, вскоре мы можем и вовсе ничего не узнать о тратах госпредприятия, существующего на налоги граждан. Минфин в рамках реформы контрактной системы предлагает засекретить закупки Роскосмоса – разумеется, из-за наличия в документах гостайны.

Миллионы – в офшоры

В 2014-м город Байконур столкнулся с неожиданной проблемой – там возникли перебои с поставкой мазута из России. Из-за этого посреди марта в городе отключили отопление – теплоснабжение поддерживалось лишь в детских садах и на объектах здравоохранения. А через пару недель местные жители остались еще и без горячей воды.

Местные чиновники неоднократно говорили о возможном переходе Байконура на природный газ вместо дорогого мазута. Таким образом и бюджет города сможет экономить значительные средства – тем более, что некоторые многоэтажки уже подключены к газоснабжению. Но полного перехода до сих пор так и не произошло. Оно и понятно, ведь дорогой мазут является настоящей золотой жилой для всех сторон.

Мазут для нужд города закупает ГУП «Байконурэнерго», которое подчиняется главе горадминистрации. В начале декабря 2021-го предприятие заключило контракт почти на 1 млрд руб. с компанией «Лунатрейдгрупп», которая располагается в Москве. Есть большие вопросы к стоимости товара. В закупочной документации указана цена малозольного мазута – 39,9 тыс. руб. за тонну. Однако, конкуренты предлагают такой же мазут в два раза дешевле. По первой ссылке в Google можно найти еще более выгодные предложения – от 10 тыс. руб. (столько просит дочка «Газпрома»). Разумеется, «Лунатрейдгрупп» стал единственным участником торгов, сделку одобрили в городской администрации.

Единственным собственником компании является Асланбек Джалиев, весь бизнес-путь которого тесно связан с семьей Гуцериевых. Как говорится в открытых источниках, в нулевых Джалиев возглавлял российские и зарубежные «дочки» нефтегазовой компании «РуссНефть» (ее основал Михаил Гуцериев), затем был гендиректором близкой к нему же ОАО «Красноярсккрайуголь». В 2009-м Джалиев перешел в компанию «Русский Уголь», где позднее стал гендиректором (председателем совета директором предприятия также является Гуцериев).

История «Лунатрейдгрупп» – далеко не первое пересечения города Байконур с семьей Гуцериевых. В январе 2018-го контракт на поставку 20 тыс. тонн мазута получила другая московская компания – «ФортеИнвест». Цена на топливо в договоре более похожа на реальную – 18,9 тыс. руб., но тут более интересен собственник фирмы.

Учредителем общества с годовой выручкой в сотни триллионов рублей значится кипрский офшор – «Стармали Энтерпрайзис Лимитед». Собственников подобных юрлиц практически невозможно узнать, но в конце 2015-го «Фортеинвест» и ее учредитель были включены в список аффилированных лиц «РуссНефти» Михаила Гуцериева. С формулировкой «лицо принадлежит к той группе лиц, которой принадлежит акционерное общество». Кажется, на Байконуре не слышали призывов Владимира Путина о деофшоризации экономики…

Разумеется, другие поставщики неэкономичного топлива в город Байконур – тоже далеко не простые. Так, по меньшей мере 2 млрд руб. получила за топливо подмосковная компания «Ресуринвест» (ей настолько везло, что до одного из конкурсов не допустили сразу трех конкурентов). Но этой зимой налоговая уличила фирму в недостоверности сведений, она будет исключена из реестра.

Экономика Байконура

Россия ежегодно платит за аренду космодрома «Байконура» порядка 8 млрд руб. Кроме того, РФ перечисляет деньги в бюджет казахстанского города Байконур. Дотации в 2020-м составили 1,7 млрд руб. Несмотря на растущие за последние годы поступления от структур Роскосмоса, дефицит городского бюджета в 2020-м составил 53 млн руб.

Илья Давлятчин