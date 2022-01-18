Мнение: Убила мужа…

Фотомодель Лилия Судакова убила мужа. Убивать девушка не хотела. Но муж – Сергей Попов – регулярно бил Лилию. В тот роковой вечер 29 ноября 2020 года муж снова был агрессивен. Но девушка не стала терпеть рукоприкладство. Схватила кухонных нож и ударила мужа. Попала в сердце.

Судакова вызвала «скорую» и полицию. 28-летнего Сергея Попова увезли в больницу, но он не выжил.

Судакову арестовали, она провела в СИЗО год, а 29 ноября ее перевели под домашний арест. Вчера суд отменил и «домашний арест».

Конечно, никто не имеет права убивать. Но для меня очевидно, что девушка не хотела убивать мужа, не целилась в сердце, сама вызвала «скорую» и полицию. Девушка не хотела мириться с регулярными побоями. И на это имела право. Конечно, все закончилось бы не так трагично, если бы Судаков и Попов развелись, разбежались. Зачем жене сохранять семью, если муж регулярно бьет? Зачем мужу сохранять семью, если жена уже настолько осточертела, что ты готов бить ее.

Вобщем, это тот случай, когда суд принял вполне справедливое решение, что освободил девушку. Пусть другим мужьям-дебоширам неповадно будет бить жен…

Фотографии Лилии Судаковой отсюда

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