 

В Грузии сравнили возвращение на родину Порошенко и Саакашвили

18.01.2022, 11:46, Новости дня
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В Тбилиси возвращение на родину бывшего президента Украины Петра Порошенко назвали «достойным» на фоне нелегального пересечения границы в контейнере с молочными продуктами экс-лидером Грузии Михаилом Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«В отличие от Саакашвили, Порошенко достойно вернулся на родину, хотя ему грозит как минимум 11 лет лишения свободы. А наш заяц спрятался в сметане и так прокрался», – сообщил эксперт по политическим вопросам Ираклий Латария.

«Порошенко поступил по-мужски. А Саакашвили – трус», – отметил он.

Депутат от правящей «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили, комментируя намерения сторонников Саакашвили возобновить радикальные акции протеста за освобождение из тюрьмы бывшего президента Грузии, осужденного на три и шесть лет лишения свободы, заявил, что «Единое национальное движение» является «злой и разрушающей силой».

«А зло всегда будет побеждено», – сказал он.



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