 

Стали известны цели российско-белорусских учений

18.01.2022, 11:46, Новости дня
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Различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах РФ и Белоруссии будут отработаны в ходе проверки сил реагирования Союзного государства, сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

«О проведении данного мероприятия президенты Российской Федерации и Республики Беларусь [Владимир Путин и Александр Лукашенко] договорились еще в декабре прошлого года. Президенты приняли решение провести внеплановую проверку войск и оценить их готовность обеспечить военную безопасность, а также отработать различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах Союзного государства», – передает ТАСС заявление Фомина на брифинге для иностранных военных атташе.

Он отметил, что различные варианты применения региональной группировки отрабатываются регулярно. «В прошлом году провели учения «Запад-2021», где была подтверждена ее высокая боевая готовность», – сказал Фомин. Приветствуя иностранных гостей в Минобороны, он добавил, что брифинг проводится с целью проинформировать о ходе проверки сил реагирования Союзного государства.

По его словам, способность решать внезапно возникающие задачи по локализации кризисных ситуаций на любых угрожаемых направлениях будет отработана в ходе проверки сил реагирования Союзного государства РФ и Белоруссии.

«В рамках проверки сил реагирования Союзного государства планируется подготовить войска и силы к действиям не только в своих границах ответственности, но и к решению внезапно возникающих задач по локализации кризисных ситуаций на любых угрожаемых направлениях», – сказал он.

В понедельник в белорусском минобороны заявили, что проверку сил реагирования Союзного государства проводят для оценки готовности нейтрализовать угрозу на границах.

Напомним, 29 декабря президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил о планах в феврале-марте провести российско-белорусские учения на территории Белоруссии.



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