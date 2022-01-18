Теплые отношения с Авербухом и тайный отец ребенка: что стало с дочерью Гребенщикова

За жизнью дочери звезды рок-группы “Аквариум” давно пристально следит общественность. Алиса Гребенщикова привлекла к себе внимание не только из-за известной на всю страну фамилии, но и благодаря собственным достижениям. К тому же, вокруг личной жизни артистки до сих пор ходит немало слухов.

К 43 годам Алиса Гребенщикова сделала успешную карьеру, стала востребованной актрисой и исполнила более 70 ролей в художественных фильмах. Однако, чтобы добиться успеха, дочери знаменитого БГ пришлось проделать непростой путь. Как минимум – побороть собственные комплексы, связанные с известной фамилией.

Если некоторые дети могли только мечтать о прославленных родителях, то Алисе родство со знаменитостью было не в радость. Долгое время наследница Гребенщикова, в которую буквально тыкали пальцем незнакомцы, стыдилась быть дочерью такого известного человека и даже всерьез задумывалась сменить фамилию. К счастью, теперь родство со знаменитым отцом вызывает у Алисы Гребенщиковой только чувство гордости.

Особенно активно о наследнице Бориса Борисовича заговорили в 2007 году, после ее появления в шоу “Ледниковый период”. Примерно в это же время в личной жизни актрисы начали кипеть страсти, которые не перестают обсуждать до сих пор.

В 2008 году Алиса Гребенщикова родила своего единственного сына. Как оказалось, знаменитость забеременела во время съемок в “Ледниковом периоде” и рассталась с гражданским мужем, продюсером Сергеем Дандуряном, еще до родов. Ходили слухи, что Гребенщикова родила ребенка вовсе не от своего мужчины, а от Авербуха, с которым у нее успели сложиться очень теплые отношения. И Дандурян, по мнению сплетников, об этом знал.

Неудивительно, что слухи о возможном романе актрисы и фигуриста достигли таких масштабов. Вместе с “Ледниковым периодом”, в Сети то и дело мелькали совместные фото фигуриста и его подопечной. К тому же, примерно в это же время Авербух развелся с женой. Однако участники этой запутанной истории не подтвердили ни факт романа, ни отцовство спортсмена.

Долгие годы актриса молчала о настоящем отце ребенка, будто бы сохраняя его имя втайне. Но не так давно звезда четко дала понять, что папой ее наследника Алеши является Сергей. Сейчас Алиса Гребенщикова одна растит 13-летнего сына и не раскрывает деталей своей личной жизни. Судя по всему, на первом месте в жизни звезды пока что стоит ребенок и карьера. В последнее время знаменитость не так часто появляется на экранах, но, по ее словам, прощаться с кинематографом не планирует.