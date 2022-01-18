Мнение: Миллиард сожжённых лично Торквемадой

1. Вы что, серьёзно думаете, что в такой большой стране как Испания не было ведьм?

2. На кострах казнили всего лишь 100 тысяч человек, жалкие 2% населения. А шуму-то, шуму…

3. Гуманист всегда испанофоб.

4. Ведьм жгли, но население Испании почему-то росло.

5. Не пересказывайте байки из Мадридского Огонька.

6. После реконкисты на территории Испании осталось много арабских колдунов. Нужно же было как-то их вычистить.

7. Если бы не жгли ведьм, как бы мы выиграли Гранадскую войну?

8. На кострах казнили убийц, мужеложцев, отравителей колодцев. Просто отдельной статьи для таких преступлений не было, поэтому их жгли как ведьм.

9. Мою мать не сожгли, бабушек тоже не сожгли. Зачем вы врёте о какой-то массовости казней?

10. Честные люди костров не боялись. Они только радовались поимке очередной ведьмы.

11. Хватит пинать мёртвого быка. Сколько ни очерняли Торквемаду, а народ всё равно носит по две гвоздики на его могилу.

12. Когда Торквемада умер, от него остались кадило, потёртый красный плащ и стоптанные сапоги.

PS. Для зануд. Я знаю, что испанская инквизиция пала жертвой сначала британской, а потом атеистической пропаганды, и что в реальности там всё было совсем не так. Пост не об этом.