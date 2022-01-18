Худая блондинка Сябитова вернулась из 90-х, поразив фанатов

Роза Сябитова часто делится в Instagram с подписчиками своими размышлениями о жизни. Недавно ведущая опубликовала в соцсети архивное фото, удивив им поклонников.

Розе Сябитовой 59 лет и сейчас она говорит, что возраст от 20 до 30 лет вспоминать не хочет совсем. Постоянные перепады настроения и скачки то вверх, то вниз не могли дать артистке расслабиться и ощутить гармонию с собой.

Подписчики рассмотрели снимок и оценили, насколько хорошо артистка сохранилась с того времени. Сама Сябитова утверждает, что лишь сейчас она полностью в гармонии с собой, а это фото просто напоминает о прежней жизни, в которую она возвращаться не имеет желания.

Телеведущая рекомендует подрастающему поколению наслаждаться жизнью и делать то, что комфортно и хочется – только тогда можно набраться максимального жизненного опыта и жить в гармонии с собой.

Источник: monavista-ru.turbopages.org