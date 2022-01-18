 

Худая блондинка Сябитова вернулась из 90-х, поразив фанатов

18.01.2022, 11:38, Разное
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Роза Сябитова часто делится в Instagram с подписчиками своими размышлениями о жизни. Недавно ведущая опубликовала в соцсети архивное фото, удивив им поклонников.
Розе Сябитовой 59 лет и сейчас она говорит, что возраст от 20 до 30 лет вспоминать не хочет совсем. Постоянные перепады настроения и скачки то вверх, то вниз не могли дать артистке расслабиться и ощутить гармонию с собой.

Подписчики рассмотрели снимок и оценили, насколько хорошо артистка сохранилась с того времени. Сама Сябитова утверждает, что лишь сейчас она полностью в гармонии с собой, а это фото просто напоминает о прежней жизни, в которую она возвращаться не имеет желания.

Телеведущая рекомендует подрастающему поколению наслаждаться жизнью и делать то, что комфортно и хочется – только тогда можно набраться максимального жизненного опыта и жить в гармонии с собой.

Источник: monavista-ru.turbopages.org



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