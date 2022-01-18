Орлова опровергла слухи о том, что Манукян ушел с поста ведущего «ДОМа-2»

Весной прошлого года проект «ДОМ-2» вернулся на телеэкраны, большинство ведущих при этом остались прежними, только Ольгу Бузову заменил Давид Манукян. Последние выпуски шоу вышли без его участия, и многие решили, что блогер покинул пост ведущего, но Ольга Орлова опровергла эти слухи.

Весной прошлого года проект «ДОМ-2» вернулся на телеэкраны, большинство ведущих при этом остались прежними, только Ольгу Бузову заменил Давид Манукян. Последние выпуски шоу вышли без его участия, и многие решили, что блогер покинул пост ведущего, но Ольга Орлова опровергла эти слухи.

Сам рэпер неоднократно признавался, что ему очень нравится новый вид деятельности, к тому же, участники легко и быстро приняли его. Тем не менее после того, как он не появился в нескольких эпизодах, поклонники стали переживать. За ответом на интересующий вопрос они решили обратиться не к самому Манукяну, а к его коллеге.



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Орлова устроила на своей странице в Instagram интерактив, в рамках которого ответила на вопросы читателей микроблога. Так, один из подписчиков уточнил, действительно ли Дава больше не будет вести телестройку. Телеведущая написала, что Манукян никуда не уходил и попросила фанатов не волноваться на этот счет.

Источник: www.instagram.com