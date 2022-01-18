 

Губерниев выясмеял фотографию Кошкиной на яхте

18.01.2022, 11:38, Разное
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Дмитрий Губерниев не удержался от комментария в сторону Яны Кошкиной и высмеял ее новую фотографию, сделанную на яхте. Его замечание многие поклонники заметили под новой публикацией актрисы в Instagram.
Дмитрий Губерниев не удержался от комментария в сторону Яны Кошкиной и высмеял ее новую фотографию, сделанную на яхте. Его замечание многие поклонники заметили под новой публикацией актрисы в Instagram.

Кошкина опубликовала фотографию с отдыха на Мальдивах. На снимке она предстала в открытом легком наряде, позируя на яхте и улыбаясь. Под публикацией она поделилась с подписчиками, что сделать данный кадр стоило больших усилий. Артистка объяснила, что волны были очень не спокойными и борт бросало из стороны в сторону.

Звезда также добавила, что готова была на это ради поклонников. Губерниев увидел данную подпись и решил жестко поиздеваться над Кошкиной за ее «старания». Спортивный комментатор с иронией заявил, что все нормально. Он также отметил, что все видят, как ей нелегко.



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