Губерниев выясмеял фотографию Кошкиной на яхте

Дмитрий Губерниев не удержался от комментария в сторону Яны Кошкиной и высмеял ее новую фотографию, сделанную на яхте. Его замечание многие поклонники заметили под новой публикацией актрисы в Instagram.

Дмитрий Губерниев не удержался от комментария в сторону Яны Кошкиной и высмеял ее новую фотографию, сделанную на яхте. Его замечание многие поклонники заметили под новой публикацией актрисы в Instagram.

Кошкина опубликовала фотографию с отдыха на Мальдивах. На снимке она предстала в открытом легком наряде, позируя на яхте и улыбаясь. Под публикацией она поделилась с подписчиками, что сделать данный кадр стоило больших усилий. Артистка объяснила, что волны были очень не спокойными и борт бросало из стороны в сторону.

Звезда также добавила, что готова была на это ради поклонников. Губерниев увидел данную подпись и решил жестко поиздеваться над Кошкиной за ее «старания». Спортивный комментатор с иронией заявил, что все нормально. Он также отметил, что все видят, как ей нелегко.