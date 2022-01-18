“Ну вот, простая девушка!”, “Что за телка?” Дорофеева показала лицо без макияжа
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
“Мейк в отпуске? Не, не слышала”, – написала она.
Дорофеева позировала на пляже мескиканского города Тулума. Певица снялась без бюстгальтера – в льняном бандо и кардигане. А днем ранее она оголила грудь и спустила штаны.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
“Ну вот! Простая девушка, без макияжа!” – отметила подписчица world777timtravel.
“Что за телка?” – спросил vasiliisanni.
“Вот она, натуральная красота”, – отметил mr_mxct.
Контекст:
Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы “Время и Стекло” – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
Певица замужем за музыкантом Dantes (Владимиром Гудковым). Пара сыграла свадьбу в 2015 году. Детей у супругов нет.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет