“Ну вот, простая девушка!”, “Что за телка?” Дорофеева показала лицо без макияжа

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18.01.2022, 11:36, Новости дня
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“Мейк в отпуске? Не, не слышала”, – написала она.

Дорофеева позировала на пляже мескиканского города Тулума. Певица снялась без бюстгальтера –  в льняном бандо и кардигане. А днем ранее она оголила грудь и спустила штаны.

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Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

“Ну вот! Простая девушка, без макияжа!” – отметила подписчица world777timtravel.

“Что за телка?” – спросил vasiliisanni.

“Вот она, натуральная красота”, – отметил mr_mxct.

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы “Время и Стекло” – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

Певица замужем за музыкантом Dantes (Владимиром Гудковым). Пара сыграла свадьбу в 2015 году. Детей у супругов нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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