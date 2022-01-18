Гетманцев “жестко требует”, чтобы таксистов тоже обязали использовать регистраторы расчетных операций

По его словам, соответствующий законопроект может быть зарегистрирован уже в январе. Сейчас он находится на стадии согласования с Министерством инфраструктуры.

“Я достаточно жестко требую, чтобы он появился”, – сообщил он.

В то же время Гетманцев отметил, что это будет последняя отрасль, которую намерены фискализировать в ближайшее время. “Мы уже закончили с законами, наводящими порядок в налогообложении, и выполнили программу минимум. Мы должны поставить точку или точку с запятой на несколько лет. И сконцентрироваться на налоговой, таможне, наладить их работу”, – пояснил нардеп.

Первая информация о разработке закона о кассовых аппаратах для таксистов появилась в августе 2021 года. Тогда Гетманцев рассказал “Українським новинам”, что проходят рабочие группы по этому направлению, им занимается нардеп от “Слуги народа” Юлия Диденко.

“Мы должны обязать каждого таксиста иметь программный РРО, который не составляет труда установить на телефон. Это может быть индивидуальная занятость или работа со службами такси”, – говорил депутат.

При этом регистрация и ведение РРО в этой сфере должны быть максимально простыми, например, через “Дію”, отметил Гетманцев.

“Мы действительно хотим вывести этот рынок из тени… Целая отрасль не может работать за наличные, нам надо с этим бороться”, – заявлял нардеп.

Он подчеркивал, что фискализация – в интересах бизнеса такси.

“Они сейчас уклоняются от налогов, имея на этом дополнительную маржинальность, но за счет того, что водитель может украсть деньги, за счет того, что они не могут осуществить нормальную внутреннюю логистику денег и вынуждены пользоваться иностранными счетами, что также не безопасно, они несут дополнительные риски и много теряют. РРО дает возможность спокойно контролировать весь бизнес-процесс”, – пояснял Гетманцев.

Контекст:

По оценке Офиса эффективного регулирования (BRDO) на осень 2018 года, объем рынка перевозок такси составлял 40 млрд. грн. в год, и 98% этого рынка работало “в тени”. К весне 2021 года объем рынка достиг, по данным Украинской таксомоторной ассоциации, 60 млрд грн, и более 90% водителей работают без лицензий, сообщало НВ.

Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла законопроект, обязывающий ФЛП использовать регистраторы расчетных операций (как обычные POS-терминалы, так и программные). Норма о применении РРО физлицами-предпринимателями со второй по четвертую группу должна была вступить в силу с 1 января 2021 года.

После акций протеста ФЛП Верховная Рада приняла закон об отсрочке кассовых аппаратов. Согласно закону, применение сниженных финансовых санкций за нарушение бизнесом отдельных требований закона об использовании РРО при проведении расчетных операций было продлено до 1 января 2022 года.

В этом году предприниматели продолжали протестовать, требуя сохранить упрощенную систему налогообложения, но Рада провалила соответствующее голосование. Дополнительную отсрочку РРО отказалось поддерживать монобольшинство.

Таким образом, с января 2022 года плательщики единого налога второй – четвертой групп, которые проводят наличные расчеты, должны применять в своей деятельности регистраторы расчетных операций.

Кабинет министров сделал исключение по использованию РРО для предприятий сельской торговли.

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