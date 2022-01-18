Успешный успех – Личное мнение

Меня откровенно бесит до налитых глаз кровью, когда какая-нибудь инстаграмная девка ни с того, ни с сего вдруг открывает верхний вареник и вякает им, что заслужила тот уровень, который имеет.

Уровень — это безбедное, как минимум, существование.



Фото: Соцсети

Работала она. Трудилась. Поёт в Тик-токе.

И ладно бы остановилась на этом, но — нет. Ещё она с видом эксперта вещает, что раз у вас нет денег, то вы этого заслужили.

Серьёзно? Винить людей, что они работают врачами-учителями? Что не могут позволить себе жить так, как хотелось бы?

Это — дно. Вот подобные заявления — днище.

Во-перых, светить вареником — не успех. И если сегодня это можно монетизировать, то уже завтра вареник стухнет. Во-вторых, всё то, что ты имеешь сегодня, ты так же легко и спустишь — это основной признак того, что ты нифига не заслуживаешь того, что имеешь.

Вместе с тем, если копнуть поглубже, есть во фразе о том, что имеешь то, что заслуживаешь, и рациональное зерно.

Ну, например, с удивлением наблюдаю, как люди впрягаются сейчас в ипотеку. Цены за метр — на пике. Банку — нужны проценты. Что будет дальше с доходами — непонятно.

И лезут не просто тратить последний миллион, но и берут ещё 2 в кредит!

Грамотное ли это вложение средств? Изменит ли такое вложение вашу жизнь в лучшую сторону, если отбросить иррациональное мнение, что есть собственный угол?

Очевидно, нет — жить лучше не станете. Денег больше не будет.

Ремонт делать надо. Стройматериалы стоят ненормальных денег. Вы же потратили всё, влезли в долги. И как работали, как получали копейки, так всё и продолжится, но со «своим углом». Вот только зачем он нужен в такой кабале?

Беда у нас с финансовой грамотностью. Бе-да.

И это касается не только простых людей со скромным доходом, но и тех, кто рубит миллионы — посмотрите, на что они всё спускают.

В цивилизованном мире дедушка дарит внуку на днюху акцию. У каждого второго взрослого гражданина — хороший инвест-портфель уже к 35.

А у нас? Ипотека. Кредиты. Долги. И зарплата, которой часто не хватит, чтобы накормить кота.

В общем, не изобрету велосипед, если скажу, что деньги нужно грамотно инвестировать. Чтобы не нарваться на мошенников, финансовые пузыри, не потерять деньги, необходимо разобраться, как и куда вкладываться самостоятельно.

Нет, я не призываю получать второе высшее. Оно не нужно для этого. Достаточно простого понимания, что делаешь.

21 февраля стартует онлайн-курс по инвестированию. Его проводит Лана Нагорная, инвестор и трейдер с огромным опытом, которая начала вкладывать деньги ещё со студенческих времён, а теперь живёт полноценной жизнью свободного человека.

На курсе простым и понятным языком вам объяснят, как сохранить деньги от инфляции. Как их приумножить, как и куда вкладываться, на что обращать внимание. Под присмотром научат «нажимать на кнопочки», чтобы не напортачить на бирже — это настоящая практика!

Курс продлится 4 недели — 2 на теорию, 2 на практику. То есть, вы сначала разберётесь, что делать. А затем научитесь, как это делается в реальных условиях.

Что в итоге вы узнаете после окончания курса?

Во-первых, как попасть на биржу в принципе. Во-вторых, как выбрать брокера. В-третьих, что покупать, а что не стоит. Что принесёт доход, а с чем вы можете пролететь.

Это не какой-то там марафон, а настоящий образовательный интенсив.

Онлайн-курс — это удобно. Никуда не нужно ездить. Возникли вопросы, что-то не понимаете — для вопросов есть Телеграм-чат.

Помимо теории, очень много практики — разберётесь, как всё делается. Ну, и самое главное — рынок постоянно меняется, а вам в реальном времени покажут, что выгодно именно сейчас, а что нет.

Такое образование, конечно, не может стоить дёшево, но я попросила хорошую скидку — по промокоду Miro она составит 20 процентов.

Пользуйтесь. Умнейте. Повышайте свою грамотность. Не надейтесь на чудо, а зарабатывайте деньги сами.

Тем более, способ давно опробован во всём мире — это грамотные инвестиции, приносящие пассивный доход. Главное, нужно понять, как это делается.

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