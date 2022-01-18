Мнение: Опрос Heartland Institute и Rasmussen Reports о вакцинации в США
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Согласно общенациональному телефонному опросу проведенному Heartland Institute и Rasmussen Reports среди сторонников правящей партии в США
-55% поддерживают штрафы против непривитых
-59% поддерживают домашний арест непривитых
-48% поддерживают заключение в тюрьму за сомнение в эффективности вакцинации в социальных сетях
-45% поддерживают лагеря для интернирования непривитых
-47% поддерживают слежку за непривитыми
-29% поддерживают отбор детей у непривитых
Среди активных сторонников Байдена (среди них большинство негры и латиносы):
-51% поддерживают заключение непривитых в "особые учреждения"
-54% поддерживают крупные штрафы и тюремное заключение для критиков вакцинации
При этом, против репрессивных мер в отношении непривитых граждан высказываются 78% сторонников Республиканской партии и 64% опрошенных не связанных с обоими партиями.
Главному медицинскому советнику Белого Дома Энтони Фаучи, доверяют 78% демократов, 22% республиканцев и 41% граждан не связанных с двумя партиями.
https://www.rasmussenreports.com/public_content/politics/partner_surveys/jan_2022/covid_19_democratic_voters_support_harsh_measures_against_unvaccinated – цинк
Весьма примечательная поляризация.
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Источник: Colonel Cassad
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