Мнение: Опрос Heartland Institute и Rasmussen Reports о вакцинации в США

Согласно общенациональному телефонному опросу проведенному Heartland Institute и Rasmussen Reports среди сторонников правящей партии в США

-55% поддерживают штрафы против непривитых

-59% поддерживают домашний арест непривитых

-48% поддерживают заключение в тюрьму за сомнение в эффективности вакцинации в социальных сетях

-45% поддерживают лагеря для интернирования непривитых

-47% поддерживают слежку за непривитыми

-29% поддерживают отбор детей у непривитых

Среди активных сторонников Байдена (среди них большинство негры и латиносы):

-51% поддерживают заключение непривитых в "особые учреждения"

-54% поддерживают крупные штрафы и тюремное заключение для критиков вакцинации

При этом, против репрессивных мер в отношении непривитых граждан высказываются 78% сторонников Республиканской партии и 64% опрошенных не связанных с обоими партиями.

Главному медицинскому советнику Белого Дома Энтони Фаучи, доверяют 78% демократов, 22% республиканцев и 41% граждан не связанных с двумя партиями.

https://www.rasmussenreports.com/public_content/politics/partner_surveys/jan_2022/covid_19_democratic_voters_support_harsh_measures_against_unvaccinated – цинк

Весьма примечательная поляризация.

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