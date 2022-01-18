Почти у трети ярославцев в 2021 году упала зарплата

18.01.2022, 11:17, Детали

Теги: Безработица, Общество, Работа

Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей ЦФО, в том числе из Ярославской области и выяснила, как изменились их заработные платы за последний год.

42% опрошенных сообщили, что их заработная плата в 2021 году оставалась неизменной, у 26% она выросла, у 27% – уменьшилась. Для сравнения: по России в целом у 42% заработные платы за 2021 год не изменились, у 27% выросли, у 26% уменьшились.

О росте зарплат мужчины сообщали чаще женщин (30% против 23%), а молодые респонденты чаще возрастных (37% среди 18-24-летних против 15% среди 45-54-летних).

В профессиональном разрезе по доле респондентов с выросшими доходами лидируют ИТ-специалисты (44%), в антилидерах – продажи, где у 40% зарплаты упали.

Отметим, по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе с февраля 2020 года цены на основные продукты питания выросли на 10,1% (данные по ноябрь). Больше всего подорожала капуста – на 86,4%.