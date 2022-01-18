 

Уроки соблазнения: Кендалл Дженнер стала лицом ювелирного бренда

18.01.2022, 11:04, Разное
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Американская модель Кендалл Дженнер стала другом французского Дома Messika. Для съемок рекламной кампании Кендалл встретилась с основательницей марки Валери Мессика на юге Франции, “попав” в объектив фотографа Криса Коллса. 

Я хотела проиллюстрировать тонкий союз между изяществом и силой, запечатлеть образ альфа-женщины с таинственной и гипнотической аурой. Кендалл идеально воплотила эту задумку,

– говорит Валери Мессика. Удовольствие от совместной работы получила и сама Кендалл:

Я очень рада представлять новую коллекцию Messika. Украшения напоминают мне о Париже, одном из моих любимых городов. Во время съемочного процесса мне удалось примерить столько прекрасных ювелирных изделий и еще раз убедиться в том, сколько мастерства заложено даже в одной маленькой серьге.

На снимках модель демонстрирует сексапильные образы, главными героями которых стали украшения из коллекции Lucky Move Color – колье, кольца и серьги из желтого золота, украшенные малахитами и бриллиантами.

Кендалл Дженнер и Валери Мессика



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