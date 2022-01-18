Агата Муцениеце о бывшем муже: “Прилучный – главное разочарование в жизни”

32-летняя Агата Муцениеце, которая сейчас отдыхает с детьми и их отцом, бывшим супругом Павлом Прилучным, в Дубае, стала героиней YouTube-шоу. В интервью, посвященном финансам, Агата рассказала о мечтах и любви, вспомнила времена безденежья и прошла блиц-опрос, где в числе прочих был вопрос о главном разочаровании в ее жизни. Муцениеце, не раздумывая, сказала односложно: “Прилучный”, но пояснять свой ответ не стала.

Сейчас, спустя почти два года после развода, бывшие супруги смогли наладить отношения и общаться по особым поводам. Например, они вместе отметили день рождения сына Тимофея, а после отправились на отдых в Дубай. К слову, как видно из Instagram-сторис звезды сериала “Папины дочки” Мирославы Карпович, роман с которой приписывают Прилучному, она тоже прилетела в Объединенные Эмираты. А вот Агата свою личную жизнь пока не афиширует. В новом интервью актриса призналась, что мечтает влюбиться в обеспеченного человека, желательно в миллиардера. Правда, уточнила, что в жизни возможно все, и она не исключает вероятность влюбиться в “обычного”, небогатого мужчину.

Рай в шалаше не работает. Потому что флер влюбленности спадает и женщина начинает напрягаться. Это неудобно, когда женщина больше зарабатывает, неудобно и женщине, и мужчине. Я в последнее время мечтаю, чтобы мой мужчина был миллиардером. Классно же иметь свой самолет, свою яхту. Куда хочешь, когда хочешь лететь… Хотя я говорю и думаю, что я как всегда, “переобуюсь” и влюблюсь в какого-нибудь босяка и буду обеспечивать его до конца жизни, – рассказала Агата в видео-подскасте SharesPro.

Агата Муцениеце

Муцениеце сейчас, по собственному признанию, не испытывает финансовых сложностей, более того, даже не считает, сколько зарабатывает, а за неделю может потратить больше миллиона рублей. Однако так было не всегда. Агата вспомнила, как в первые годы брака, когда в молодой актерской семье появился первый ребенок, она и ее муж Павел остались почти без денег.

После первых родов мы купили с Пашей квартиру, все вбухали в ремонт, роды, и все заработанные Пашей деньги мы потратили и у нас осталось три тысячи рублей… Он тоже не считает, у нас обоих тяжело с математикой. Мы не знали, кто сколько зарабатывает.

Кроме того, актриса ответила на вопрос, что такое любовь. Однажды разочаровавшись, теперь Агата готова ко всему и, как говорит, “ждет от людей худшего”.

Любовь – это самоотверженность, любовь – когда вопреки. Просто любишь и готов на все ради него. Потому что люди – г…но, и когда ты влюбляешься, тебе все равно всегда столкнешься с г…ном. Я теперь всегда от людей жду худшего. И потом оказывается, что он не настолько плох, и ты радуешься. Надо не ждать от людей ничего хорошего, тогда не будешь разочаровываться.

Напомним, что объявив в феврале 2020 года о расставании с мужем после десяти лет брака, в апреле Агата заявила о случаях домашнего насилия. Однако позже призналась, что пожалела, что вынесла сор из избы.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце с детьми