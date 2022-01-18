Смеяться во время заключения брака запретили в Ростовской области

Смеяться, пить спиртное и двигать мебель запретили в ЗАГСах Ростовской области во время торжественных церемоний заключения брака, говорится в постановлении о порядке проведения церемоний заключения брака в регионе.

Постановление вступило в силу с момента опубликования, в понедельник, передает РИА «Новости».

В документе указывается, что желающие вступить в брак могут попросить провести церемонию в торжественной обстановке, выбрав доступные дату и время. Бракосочетание проводится в зале торжественных церемоний, где должны находиться флаг и герб России.

Мероприятие предполагает наличие сценария его проведения.

Кроме того, постановление описывает правила поведения участников церемонии: «При проведении церемонии заключения брака в торжественной обстановке в помещениях органов ЗАГС не допускается: громкие разговоры (в том числе по телефону), восклицания, смех».

В зале торжественных церемоний запрещается находиться в грязной обуви, верхней одежде и с большими сумками. Участникам церемонии нельзя ходить по залу, есть, курить, пить спиртное, а также «переставлять предметы мебели, цветочные композиции».

Максимальное время, которое отводится на проведение церемонии заключения брака в торжественной обстановке, – 40 минут.

Напомним, в 2020 году молодоженов Саратовской области лишили поцелуев на свадебных церемониях из-за коронавируса.