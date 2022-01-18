Родственники вывезли вещи Леонида Куравлева из дома престарелых

Леонид Куравлев, российский актер, который был госпитализирован с пневмонией, может не вернуться в дом престарелых. Из пансионата родней артиста были вывезены вещи знаменитости.

Василий, сын Леонида Куравлева, сообщил, что артист идет на поправку. Доктора могут уже на этой неделе перевести его в обычное отделение. Пациент может дышать самостоятельно, но питание получает через специальную трубочку.

Как пишет «НьюИнформ», в учреждении, где проживал Леонид Куравлев, готовы принимать его в любое время. В доме престарелых помогают восстанавливаться после заболеваний, в том числе и коронавируса. Решение остается за родными знаменитости. Актер стал жить в пансионате, когда дети пожелали улучшить состояния отца после смерти матери.

Напомним, что актер попал в больницу 5 января. Доктора определили у него вирусную пневмонию, тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

Источник: newinform.com