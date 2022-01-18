Эпидемиолог Горелов допускает, что коронавирусом можно заразиться повторно

Особенности иммунной системы таковы, что человек, даже переболевший один раз коронавирусом, может заразиться снова, потому как вирус мутирует, а выработавшийся иммунитет против одного штамма с новым может не справиться.

Об этом пояснил «Известиям» Александр Горелов, эпидемиолог из Роспотребнадзора. Специалист напомнил, что, как и в случае с сезонным гриппом (каждый год вирусы разные), с «короной» ситуация получается следующая: антитела, выработанные на один вид коронавируса, не смогут полностью побороть новую его разновидность, но болезнь будет протекать легче.

Это значит, что переболевшие люди могут заражаться второй и третий (и даже больше) раз, но у них не будет таких серьезных осложнений, как у тех, кто не болел или не вакцинировался.

Специалист акцентировал внимание на том, что вакцинация может стать защитой, а возможно, спасением для чьей-то жизни. И даже если человек не вакцинировался, но болел, то через шесть месяцев после болезни ему стоит сделать прививку, чтобы антитела против болезни в организме были разными (так называемый гибридный иммунитет).

Источник: iz.ru