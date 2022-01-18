Мария Юдашкина пришла без супруга поздравить Этери Левиеву

Этери Левиева, директор Академии российского телевидения, 12 января отметила свой юбилей. На торжество по этому поводу съехались разные представители шоу-бизнеса.

Пожелать успехов и провести время с именинницей приехали такие звезды, как Владимир Винокур с супругой, Галина Говорухина, Надежда Бабкина, Арина Шарапова с мужем, Леонид Ярмольник, Гарик Мартиросян с женой, Мария Юдашкина, а также многие другие. Виновница торжества принимала поздравления и подарки от друзей.

Многие гости представили также творческие сюрпризы, которые они подготовили по поводу дня рождения. Например, дочь Левиевой Кристина исполнила песню на испанском языке. Неожиданным дуэтом порадовал юбиляршу Владимир Винокур, спев вместе с Надеждой Бабкиной, а Михаил Турецкий выступил под аккомпанемент Гарика Мартиросяна. За роялем в этот вечер был Левон Оганезов.

Все гости выглядели безупречно в стильных и элегантных нарядах. Мария Юдашкина надела шикарное платье с вышивками, однако пришла на мероприятие без супруга. Известный модельер уже долгое время страдает онкологией, поэтому в этот раз решил всё-таки остаться дома из-за состояния здоровья и отдохнуть.

Источник: www.starhit.ru