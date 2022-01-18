 

“Ее величество”. Полякова в день рождения выпустила документальный фильм по мотивам гастрольного тура “Королева ночи”. Видео

18.01.2022, 10:51, Новости дня
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“В общей сложности Полякова выходила с этим шоу к зрителям около 400 раз, что является абсолютным рекордом. Суммарно эту программу увидело порядка 10 млн человек. Срежиссированный Игорем Лымарем фильм запечатлел самые яркие и памятные моменты, в том числе стадионное выступление во Львове, собравшее 35 тыс. зрителей”, – говорится в релизе.

ВИДЕОВидео: Оля Полякова / YouTube
Контекст:

Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен “Приходи ко мне”. В 2008 году певица презентовала трек “Суперблондинка”, который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.

Полякова замужем за украинским бизнесменом Вадимом Буряковским. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

Артистка не называет свой возраст.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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