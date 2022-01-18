“Богиня”, “кошка” и “бабочка”: позы йоги для раскрытия женственности, изящества и красоты

Йога – это самая лучшая альтернатива фитнесу и тяжелому спорту. Она позволяет не только привести в тонус мышцы тела, но и сконцентрироваться на чем-то более глубоком, упорядочить свои мысли и успокоить душу. Для женщины йога – уникальный ритуал, который может стать источником гармонии и бесконечной любви к себе и миру. Мы предлагаем прямо сейчас рассмотреть особые позы йоги, которые позволят каждой представительнице прекрасного пола раскрыть свой женственный потенциал.

Небольшое вступление

Как известно, наша энергия в первую очередь течет по нашему позвоночнику. Когда он полностью здоров, проблем у человека нет. Если же вы в этой области чувствуете дискомфорт, то именно йога может стать лучшим вашим помощником по жизни. Ниже мы расскажем про асаны, которые крайне полезны для женщин и при этом направлены на исправление многих дефектов спины. Также в ходе нашего виртуального занятия мы будем позвоночник как бы сжимать, стягивать, а затем растягивать. Так мы сделаем его более эластичным, благодаря чему выпрямится осанка. Итак, начнем!

Богиня

Это первая асана, которая приводит в тонус буквально все тело. Она не растягивает спину, однако заставляет вас выровняться, потянуться вверх. Кроме того, данное положение тела приводит в тонус внутреннюю поверхность бедра – проблемную зону у многих женщин. Вам нужно расставить ноги на ширину плеч, носки развести в стороны и присесть наполовину. Руки при этом также разводим в стороны и обращаем ладонями вверх, а спину не забываем держать прямо. Продержитесь в такой асане около 2 минут.

Кошка

Пожалуй, вы уже слышали о данном упражнении и о его пользе как для спины, так и для организма в целом. Станьте на четвереньки, упритесь очень прочно коленями и ладонями в пол. Затем максимально сильно прогните спину и прочувствуйте, как ваши ребра буквально раскрываются, при этом задирайте голову вверх. Продержитесь в таком положении одну минуту и начинайте выгибаться в обратную сторону. Теперь нам нужно растянуть позвоночник – поэтому пытаемся выгнуться так, чтобы спину была похожа на арку. Голова направлена вниз, и держимся в таком положении также одну минуту.

Бабочка

Данная асана, на первый взгляд, призвана лишь растянуть мышцы бедер, однако на деле все не так просто, как кажется. С точки зрения восточной философии именно данное положение тела оказывает прямое влияние на сакральную чакру, которая в нашем случае отвечает за женственность и сексуальность. Бабочку можно делать как из положения сидя, так и лежа, главное, чтобы вы могли максимально развести согнутые ноги в стороны и при этом расслабиться. Что же, сжимаем стопы, подтягиваем их максимально к торсу и разводим колени в стороны. Продолжительность такой асаны должна составлять около 2 минут.

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Поза воина

Еще одна отличная поза, которая позволит привести в тонус все тело и выровнять при этом позвоночник. Одну ногу сгибаем в колене и опираемся на нее, другую вытягиваем в противоположную сторону. Спину держим прямо, а руки разводим в стороны. Повторять позу воина нужно на каждую сторону примерно по одной минуте. В качестве расслабления после такой тонизирующей асаны можно сесть, выровняв ноги, и опустить на них торс.

Поза лука

А теперь выполним нечто более сложное, но прим этом и более эффективное. Ложимся на живот, поднимаем ноги и руки вверх и пытаемся руками захватить ноги. При этом старайтесь максимально прогибать спину. Асана достаточно сложная для новичков, поэтому продержитесь столько, сколько сможете. Чтобы расслабить позвоночник после нее выполните стандартную березку.

Поза голубя

Для технически грамотного выполнения данной асаны потребуется немалая растяжка и практика, однако мы решили включить ее в список, так как приносимая польза просто бесценна. Необходимо сесть на пол так, чтобы одна нога была впереди, и при этом согнута в колене, а другая – сзади. Ту ногу, которая сзади, также сгибаем в колене и тянем вверх, пытаясь захватить ее руками. Поза голубя просто замечательно прорабатывает мышцы спины и позволяет вам растянуть бедра. Но не забывайте давать позвоночнику отдых – примите асану младенца после таких нагрузок.

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Скручивания

Это сравнительно простое упражнение, которое позволяет сделать спину более подвижной. Ложимся на пол, перекидываем одну ногу через другую и кладем колено на пол, и при этом торс обращаем в противоположную сторону. Руки разведены в стороны, и задерживаемся в таком положении на две минуты. Аналогично повторяем асану на другую сторону.

Боковая планка

На первый взгляд асана максимально простая, но стоит принять ее и замереть на пару секунд, как сразу понимаешь, что не тут-то было. Все тело начинаем буквально дрожать от напряжения. Однако в тонус приводятся все мышцы, выравнивается спина и нормализуется давление. Итак, правой рукой и правой ногой упираемся в пол, а левую руку и ногу тянем вверх, при этом спину держим максимально ровно. Продержитесь в этой позе сколько сможете и повторите на другую сторону.

Поза лотоса и ее аналоги

Завершаем нашу виртуальную тренировку мы классикой, которая для женщин максимально полезна. Для начала присядьте на корточки, колени разведите в стороны, спину держите прямо, а руки сожмите в районе груди. В этом положении вы стабилизируете таз, органы становятся на свои места, мышцы приходят в тонус и нормализуется кровообращение. Продержавшись в таком положении две минуты, примите стандартную позу лотоса и полностью расслабьтесь.