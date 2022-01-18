“Важно правильно организовать жизнь с малышом”: ставшая мамой несколько месяцев назад Ольга Серябкина рассказала, как привыкает к материнству

Два месяца назад бывшая участница группы «Серебро» Ольга Серябкина впервые стала мамой. У нее родился сын Лука. Теперь артистка активно делится со своими подписчиками в «Инстаграме» тем, как справляется с новой ролью и как проходят первые месяцы материнства.

Спонтанные колыбельные

В своем недавнем посте Ольга призналась, что ее часто спрашивают о том, как ей удается высыпаться. Отвечая на данный вопрос, знаменитость отметила, что недосып по-прежнему присутствует, однако все не так катастрофично, как это было поначалу. По словам Ольги, сейчас она чувствует себя нормально, даже несмотря на то, что полностью не высыпается. Но это не тот недосып, когда возникает желание “рвать на себе волосы”.

Артистка отметила, что очень важно правильно организовать свою жизнь с малышом. Для себя знаменитость выбрала следующую стратегию: найти возможность поспать днем, когда сын тоже спит. Если это получается сделать, то мамино самочувствие улучшается.

Ольга отметила важность сна для новорожденных. Качественный отдых необходим малышам точно так же, как и благоприятная атмосфера в доме и семье. Артистка строго следит за тем, чтобы сын хорошо спал и подолгу не плакал. Если необходимо успокоить малыша, Ольга поет ему песни. Только не свои эстрадные, а те, которые сочиняет по ходу. Артистка призналась, что поет ребенку что-то «милое и простое». Как только малыш слышит мамину колыбельную, то сразу успокаивается.

Плюсы современных технологий

Ольга также отметила преимущества новомодных люлек. Они имитируют движения мамы, поэтому ребенок чувствует себя максимально комфортно. Есть на выбор несколько режимов плюс звуковое сопровождение, когда ребенок может услышать звуки, аналогичные тем, которые были в утробе матери.

По мнению певицы, просто грех не воспользоваться современными технологиями, ведь они облегчают жизнь.