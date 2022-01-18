Российский рынок акций открылся снижением

Долларовый индекс РТС в начале торгов во вторник опустился на 0,98%, до отметки 1460,48 пункта.

Рублевый индекс Мосбиржи в начале основной сессии снизился на 1,22%, до 3516,92 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС.

К 10.04 индекс РТС находился на уровне 1462,26 пункта (-0,86%), индекс Мосбиржи равнялся 3529,45 пункта (-0,87%).