 

Дежурные врачи примут москвичей с симптомами ОРВИ без записи

18.01.2022, 10:15, Разное
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Горожане с температурой до 38 градусов могут обратиться за медицинской помощью без предварительной записи. Их примут дежурные врачи, количество которых в поликлиниках значительно увеличено.

Также в поликлиниках расширили перечень диагностических возможностей дежурных специалистов. Помимо осмотра, консультации и теста на ковид, у пациента могут взять анализ крови, сделать ЭКГ и другие обследования.

На входе в поликлиники температура измеряется бесконтактным образом. Люди с ОРВИ отделены от других посетителей, для них разработаны специальные маршруты.

За последнее время в Москве и во всей России стремительно растет число заразившихся коронавирусом. Всему виной – штамм “Омикрон”, который постепенно вытесняет “Дельту”. В столкнувшихся с “Омикроном странах растет нагрузка на амбулатории.

Москва готовилась к резкому ухудшению эпидемиологической обстановки. В столице была объявлена мобилизация дополнительного коечного фонда.



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