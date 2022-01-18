Увеличение родинок сигнализирует о развивающемся раке кожи
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Рак кожи – серьёзное и опасное заболевание, которое можно заметить невооружённым глазом. Любое изменение родинок – это сигнал, что в организме происходит сбой.
Обыкновенная родинка имеет овальную или круглую форму и ровные края. Если же вдруг раковые клетки внутри человека начинает увеличиваться, пятна сразу изменяют форму, что говорит о зарождении меланомы.
Если случается так, что родинка начинает расти в течение нескольких недель и покрываться корочкой, нужно немедленно обращаться к специалисту, который поможет и назначит необходимый курс лечения.
Обратиться к врачу стоит, даже если родинка начинает зудеть или болеть.
Источник: novostivl.ru
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