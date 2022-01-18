 

Москвичам с симптомами ОРВИ разрешили приходить в поликлиники без записи

18.01.2022, 9:34, Новости дня
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Портал «Госуслуги» на фоне роста заболеваемости коронавирусом предупредил, что жители российской столицы при симптомах ОРВИ и температуре до 38 градусов могут обращаться в поликлиники без записи, дежурные врачи примут их в тот же день.

Об этом говорится в сообщениях, разосланных москвичам. Указывается, что в городе «растет число заболевших коронавирусом в связи с распространением штамма «омикрон».

«Количество дежурных врачей значительно увеличено. Они работают с 8.00 до 20.00 часов без выходных. Все пациенты с ОРВИ будут приняты в день обращения», – указывается в смс, которые, в частности, получили корреспонденты газеты ВЗГЛЯД.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее допускал, что ситуация с коронавирусом из-за нового штамма может быть более критической, чем в предыдущие волны, в связи с чем необходимо мобилизовать систему здравоохранения и усилить контроль за выполнением требований Роспотребнадзора.



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