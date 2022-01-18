МИД: Посольство РФ в Киеве работает в штатном режиме
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Посольство РФ в Киеве продолжает работу в штатном режиме, сообщили в МИД.
«Посольство РФ в Киеве работает в штатном режиме», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Как ранее уверяла New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины, РФ собирается эвакуировать дипломатов из Украины. Так, дипломатам в двух российских консульствах на Украине было приказано подготовиться к выезду из страны.
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