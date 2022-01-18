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18.01.2022, 9:34, Новости дня
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Посольство РФ в Киеве продолжает работу в штатном режиме, сообщили в МИД.

«Посольство РФ в Киеве работает в штатном режиме», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Как ранее уверяла New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины, РФ собирается эвакуировать дипломатов из Украины. Так, дипломатам в двух российских консульствах на Украине было приказано подготовиться к выезду из страны.



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