 

Школы в Черкассах и Николаеве уходят на дистанционное обучение из-за “минирований”

18.01.2022, 9:22, Новости дня
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Школьников решено перевести на дистанционную форму обучения из-за регулярных анонимных сообщений о минированиях.

Отмечается, что в Черкассах, начиная с 12 января, сообщения о заминировании школ поступают ежедневно. 

“Департамент образования и гуманитарной политики рекомендует всем школам города начиная с 17 января проводить обучение в дистанционном формате… В таком формате обучение продлится до следующих рекомендаций”, – сообщили в Черкасском горсовете.

В Николаеве 17 января в очередной раз “заминировали” все школы сразу. На “дистанционку” переводят пока четыре школы – по решению их руководителей. 

“Руководителями четырех учебных заведений (ЗЗСО №3, 20, 46, ММК имени В. Д. Чайки) принято решение с 18 января осуществлять образовательный процесс по дистанционной форме обучения”, – говорится в сообщении управления образования. 

https://www.facebook.com/osvita.mkrada.gov.ua/posts/930405544142263

Контекст:

Проблема анонимных сообщений о минировании в Украине обострилась в конце 2021-го – начале 2022 года. 

8 января в Киеве “заминировали” все торговые центры, 11 января полиция получила сообщение о якобы минировании всех школ Киева, писало издание “Сегодня”.

12 января сообщения о массовом минировании получали школы Львова и Черкасс, ТРЦ Днепра и метро Киева. В тот же день столичные полицейские искали взрывчатку в аэропортах Борисполь, Киев, а одесские – возле елки на улице Дерибасовской.

Всего за сутки 12 января Национальная полиция получила сообщения о минировании более 600 объектов по всей Украине.

13 января “минирования” продолжились в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Херсонской, Житомирской и других областях. 14 января в Харькове неизвестные “заминировали” 42 торговых центра, 191 школу и суд.

В СБУ массовые сообщения о “минированиях” назвали инструментом гибридной агрессии России против Украины.

В марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за ложное минирование. Закон ввел уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога либо иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, если оно касается критически важных объектов инфраструктуры, или зданий и сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, или учреждений здравоохранения, или учебных заведений. Такое деяние сейчас наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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