В Украине выросло число новых случаев СOVID-19 за сутки, больше всего выявили в Киеве

Среди заболевших – 811 детей и 304 медработника.

По данным Минздрава, больше всего инфицированных коронавирусом выявили в Киеве – 972 человека, 870 – во Львовской области, 678 – в Харьковской, 640 – в Ивано-Франковской.

Выздоровел 5761 человек, 188 больных COVID-19 умерли. Попали в больницу 1125 пациентов. За сутки сделали около 80 тыс. тестов.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболело около 3,77 млн человек, умерло – 98 549.

16 января в Украине выявили 5072 новых случая коронавирусной инфекции, днем ранее сообщалось о 6,4 тыс. новых случаях.

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В октябре министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали.

В середине ноября власти сообщили о начале спада четвертой волны. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

Новая волна коронавируса в Украине может начаться в конце января, говорил 14 января главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин. “Пиковые показатели заболевания – это февраль и март, постепенное снижение до апреля, по предварительным прогнозам, которыми мы сейчас пользуемся”, – сказал он.

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