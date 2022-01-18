Из-за непогоды обесточены почти 350 населенных пунктов в 10 областях Украины – ГСЧС

“В результате усложнения погодных условий (порыва ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты линий электропередачи обесточено 349 населенных пунктов в 10 областях”, – говорится в сообщении.

93 населенных пункта остались без света в Киевской области, 68 – в Житомирской, 57 – в Тернопольской, 42 – в Черниговской, 31 – во Львовской, 29 – в Хмельницкой, 18 – в Черновицкой, шесть – в Кировоградской, три – в Закарпатской и два – в Волынской.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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