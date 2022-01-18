 

Калифорнийские тюрьмы ввели квоту на представителей меньшинств

18.01.2022, 9:11, Разное
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Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал «Акт о равных возможностях для заключённых», вводящий квоты для заключённых муниципальных и частных тюрем.

С 1 февраля не менее 25% из них должны быть представителями ЛГБТ-сообщества, в том числе 10% трансгендеров, при этом 90% заключённых должны составлять афро- и латиноамериканцы, а также азиаты.

По словам политика, данный закон стал большим прорывом в продвижении идей социальной справедливости и равенства. Статистика штата по заключённым существенно отстаёт от других областей деятельности: так, в 2021 году всего 4% заключённых при аресте относились к ЛГБТ, и ещё 3% присоединились к этому сообществу уже в тюрьме. Также в штате 40% преступников являются белыми мужчинами, что является угнетением по отношению к национальным меньшинствам.

Руководителям тюрем дали месяц, чтобы решить, как именно они хотят исполнить требования закона: выпустить часть заключённых на свободу, либо завезти соответствующих квотным критериям преступников из других штатов.

– Мы хотим стать примером для всего мира, а не только для Соединённых Штатов. Придя в нашу тюрьму, заключённый должен чувствовать царящий в ней дух инклюзивности и дружбы народов. В тюрьмах должны быть специальные секции для индусов, мексиканцев, афроамериканцев и других народов, которые все вместе формируют нашу нацию. Также в тюрьмах с ними будут работать квалифицированные гендерные психологи, которые помогут определиться со своей ориентацией и гендером тем заключённым, которые считают себя гетеросексуальными цис-мужчинами или женщинами, – сказал губернатор Ньюсом.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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