 

Друг Градского предположил организатора ограбления вдовы артиста

18.01.2022, 8:50, Новости дня
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Журналист и телеведущий Андрей Караулов, друг покойного музыканта Александра Градского, заявил, что якобы знает, кто стоит за ограблением вдовы артиста Марины Коташенко.

Караулов рассказал об этом на своем YouTube-канале.

По мнению телеведущего, за ограблением Коташенко стоит «опытный человек»: «Вдову разденут, точнее, уже радели. Деньги-то не ее были. И она не сможет доказать, что заработала хотя бы миллион из этой суммы».

Он добавил, что называть имена причастных к ограблению не станет.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что возможной версией ограбления может быть инсценировка преступления с целью вывести деньги из наследственной массы.

Напомним, трое неизвестных на ЦКАД спровоцировали аварию с машиной Коташенко. После этого они подсели в автомобиль к женщине и, угрожая оружием, заставили ее вернуться домой в Наро-Фоминский район, где забрали у нее деньги.

После грабители заставили Коташенко отвезти их в город Апрелевку. Там мужчины пересели в белый Mercedes и уехали в сторону Москвы. По данным СМИ, сумма ущерба составляет 100 млн рублей. 

Источник в правоохранительных органах сообщил, что нападение могло быть инсценировкой. Другой источник указывал, что Коташенко после преступления довезла грабителей на своей машине до автодороги. 

Также в прессе сообщали, что Коташенко после смерти Градского перевезла крупную сумму денег в загородный дом, о чем знала прислуга.



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