Минсельхоз не увидел тренда на массовое подорожание кондитерских изделий

Несмотря на то, что несколько крупнейших производителей кондитерских изделий уведомили торговые сети о повышении цен, массового тренда на повышение стоимости кондитерских изделий в РФ нет, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза.

В ведомстве полагают, что у производителей есть возможность сдерживать рост цен. «Массовый тренд на повышение стоимости кондитерских изделий в РФ отсутствует. Несмотря на существенное увеличение издержек из-за удорожания упаковки, тары, сырья, электроэнергии, логистики, транспортных услуг и других составляющих себестоимости, производители сдерживают резкий рост цен на свою продукцию за счет оптимизации внутренних процессов и сокращения маржинальности», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

При этом отмечается, что динамика цен на муку и яйца благодаря мерам правительства РФ не превышала темпы инфляции. Так, по данным Минсельхоза на 12 января, стоимость пшеничной муки у производителей за год выросла на 6,5%, яиц – на 7,7%.

Как считают в министерстве, в такой ситуации «на рынке возможны отдельные случаи пересмотра цен на определенные наименования продукции конкретных производителей».

Известно, что производители сладостей уведомили о подорожании цен на продукцию с 1 февраля. Изменение цен происходит из-за роста издержек, сообщают «Известия» со ссылкой на торговую сеть «Верный».

Так, речь идет о пяти крупнейших изготовителях рынка. Например, Mondelez (производит бренды Alpen Gold и Oreo) сообщил об увеличении стоимости на бисквиты и печенье до 19%, на шоколад – до 9%, на жевательную резинку и леденцы – до 6%. А компания Ferrero, в свою очередь, готова повысить цены в среднем на 6% на популярные бренды – на конфеты Ferrero и Raffaello, товары под брендом Kinder, пасту Nutella, всего в списке больше 130 позиций.

Ранее в «Верном» рассказали, что «Объединенные кондитеры» уведомили о повышении закупочных цен до 18%. Производитель планирует увеличить их на вафельные торты, пряники, халву, вафли, зефир, весовые конфеты, шоколад, в списке почти 100 позиций. «Хлебпром», производитель тортов «Услада» и шоколада «Частная галерея», намерен повысить цены до 23% на торты и пирожные. Кроме того, компания «Славянка» сообщила об увеличении ценника на вафли и конфеты максимум до 18%, всего 60 позиций.

Источник в одной из торговых сетей рассказал, что кондитеры объяснили пересмотр цен ростом себестоимости продукции. Резко подорожало сырье: за год на 40% выросла стоимость пальмового масла, муки высшего сорта – на 15%, меланжа (яичный полуфабрикат) – более чем на 50%, деревянных паллет – более чем на 75%.

Ранее сообщалось, что производители сладостей намерены повысить цены перед Новым годом. По данным издания, один из крупнейших отечественных изготовителей конфет и шоколада «Акконд» разослал ретейлерам уведомление о подорожании продукции на 5-20% с 1 декабря. О росте цен на товар, в том числе связи с увеличением цен на ингредиенты и упаковку, также заявили и другие лидеры рынка: бренды «Красный октябрь», «Бабаевский», «Коркунов».