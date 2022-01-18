Das Erste – шесть недель на посту главы МИД были для Бербок лишь разогревом перед встречей с Лавровым

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок впервые едет с визитом в Киев и Москву и надеется поспособствовать уменьшению напряжённости на границе двух стран. Как отмечает немецкий телеканал Das Erste, предшествующие шесть недель в должности были только разогревом перед этой поездкой, которая станет для Бербок настоящим испытанием на международной арене, — особенно когда дело дойдёт до переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.



AP

За почти шесть недель на посту главы МИД Германии у Анналены Бербок набралось приличное количество проведённых переговоров, однако всё это можно считать разогревом перед поездкой в Киев и в Москву, считает корреспондент немецкого телеканала Das Erste Кристиан Фельд. По его мнению, встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым может стать для Бербок настоящим испытанием на международной арене.

В 2004 году президент Путин назначил главой МИД Лаврова, который занимает эту должность с тех самых пор. Каким он предстанет перед Бербок — холодным или дружелюбным, мрачным или обаятельным? Этого никто не знает, подчёркивает автор материала.

Предшественник Бербок Хайко Маас однажды описал встречу с Лавровым так: сначала «очень конструктивный разговор» за закрытыми дверями, потом «очень гостеприимный вечер», только в промежутке летели клочья. «Единственное время, которое было критичным, мы, прискорбным образом, провели перед глазами мировой прессы», — вспоминает Маас.

За два дня Анналене Бербок предстоит посетить две столицы. Перед отъездом она сказала, что хочет очень внимательно выслушать своих партнёров по переговорам. «Мы готовы к серьёзному диалогу по взаимным соглашениям и шагам, которые принесут больше надёжности всем в Европе, в том числе России», — заявила она. В то же время Бербок дала понять, что в некоторых случаях достичь компромисса не удастся: «К таковым относятся территориальная неприкосновенность, свободный выбор союзников и отказ от угроз насилия как средства политики». Германия намерена реагировать решительно, если РФ пойдёт по пути развития конфликта.

Сначала Бербок посетит Украину. Там она хочет встретиться с президентом Зеленским и министром иностранных дел Кулебой. Перед поездкой Бербок подчеркнула: «Мы не ведём никаких переговоров по Украине в обход Украины». Также она планирует говорить о развитии рынка зелёной энергетики и поддержке развития кибернетической обороны, что Украина только приветствует. Однако у страны уже давно есть и другие требования: остановка проекта «Северный поток — 2» и поставки оружия из Германии.

Политики немецкой правительственной коалиции «Светофор» перед поездкой Бербок высказывались осторожно. «Мы связаны немецким правом и коалиционным договором», — отметил, к примеру, эксперт СвДП по внешней политике Александер Граф Ламбсдорфф. Возможны, впрочем, поставки снаряжения, такого как шлемы, бронежилеты или радары.

Как отмечает Das Erste, поездка Бербок приходится на временной период, когда нет недостатка в дипломатических инициативах, однако напряжённость и неизвестность остаются велики. Чего конкретно хочет Путин? Какими могут быть следующие шаги в его стратегии? Западные дипломаты, принимавшие участие в переговорах в различных форматах, пока не могут с уверенностью ответить на эти вопросы.

В Москве Бербок собирается проверить степень готовности РФ к поиску дипломатических решений, в первую очередь, в нормандском формате. Недавно Франция и Германия провели переговоры с Россией и Украиной по отдельности. Дальнейшие переговоры пока не назначены, однако в правительстве Германии возможность возвращения к переговорам четырёх сторон оценивают со сдержанным оптимизмом.

Бербок поставила перед собой задачу «определить позицию» на переговорах в Москве, пишет немецкий телеканал. Это также проверка на практике для её формулы «диалог и жёсткость» в отношениях с такими странами, как Россия. Что касается подготовки к встрече с российским министром иностранных дел, Бербок предупреждена о том, с кем ей предстоит иметь дело, — однако ей не повредило бы перед встречей ещё раз посмотреть записи того, как год назад Лавров публично унизил еврокомиссара по внешнеполитическим вопросам Жозепа Борреля, заключает журналист Das Erste.