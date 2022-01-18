Euronews – из-за взрыва вулкана у острова Тонгатапу затопило даже Калифорнию

Волны цунами после взрыва из-за извержения подводного вулкана у островного королевства Тонга разошлись по всему Тихому океану, достигнув берегов Японии и США. В результате в Калифорнии затопило прибрежную линию, а специальные предупреждения об опасности цунами были объявлены даже на Курилах и Сахалине, передаёт Euronews.

Полузатопленные и выброшенные на берег корабли и лодки — последствия извержения подводного вулкана у островного королевства Тонга. Волны высотой более метра обрушились на остров Тонгатапу, где находится столица королевства.

Оценить последствия пока невозможно, поскольку на островах до сих пор перебои со связью. Помощь в восстановлении обещает оказать Новая Зеландия.

ДЖАСИНДА АРДЕРН, премьер-министр Новой Зеландии: Официальной оценки ущерба пока нет. Но по данным нашей комиссии на Тонге, цунами нанесло серьёзный урон берегу в северной части Нукуалофы, на берег выбросило несколько судов и больших камней. Заведения на береговой линии были повреждены, требуется большая работа по ремонту и восстановлению.

Японский спутник зафиксировал впечатляющие кадры мощного извержения в 60 километрах от Нукуалофы. Волны достигли и Японии, и тихоокеанского побережья США и Канады.

О возможности цунами объявляли на Сахалине и Курилах, но затем предупреждение отменили. На расположенных куда ближе островах Фиджи власти на всякий случай открыли несколько убежищ, но о серьёзных разрушениях не сообщается.

Дата выхода в эфир 16 января 2022 года.