 

Euronews – из-за взрыва вулкана у острова Тонгатапу затопило даже Калифорнию

18.01.2022, 7:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Волны цунами после взрыва из-за извержения подводного вулкана у островного королевства Тонга разошлись по всему Тихому океану, достигнув берегов Японии и США. В результате в Калифорнии затопило прибрежную линию, а специальные предупреждения об опасности цунами были объявлены даже на Курилах и Сахалине, передаёт Euronews.

Полузатопленные и выброшенные на берег корабли и лодки — последствия извержения подводного вулкана у островного королевства Тонга. Волны высотой более метра обрушились на остров Тонгатапу, где находится столица королевства.

Оценить последствия пока невозможно, поскольку на островах до сих пор перебои со связью. Помощь в восстановлении обещает оказать Новая Зеландия. 

ДЖАСИНДА АРДЕРН, премьер-министр Новой Зеландии: Официальной оценки ущерба пока нет. Но по данным нашей комиссии на Тонге, цунами нанесло серьёзный урон берегу в северной части Нукуалофы, на берег выбросило несколько судов и больших камней. Заведения на береговой линии были повреждены, требуется большая работа по ремонту и восстановлению. 

Японский спутник зафиксировал впечатляющие кадры мощного извержения в 60 километрах от Нукуалофы. Волны достигли и Японии, и тихоокеанского побережья США и Канады.

О возможности цунами объявляли на Сахалине и Курилах, но затем предупреждение отменили. На расположенных куда ближе островах Фиджи власти на всякий случай открыли несколько убежищ, но о серьёзных разрушениях не сообщается. 

Дата выхода в эфир 16 января 2022 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / ЕС созвал экстренную встречу глав МВД из-за ситуации на границе с Белоруссией

17.07 / У певицы МакSим отказывает правое легкое – СМИ

05.10 / “Метинвест” начал строить кислородную станцию в больнице Авдеевки

29.11 / Умер бывший президент Российской академии наук Фортов. Он болел COVID-19

11.05 / Apple инвестирует 45 млн долларов в разработку современных стекол для смартфонов

17.05 / Глава ФСИН опроверг существование мошеннических кол-центров в колониях

27.11 / Бундестаг выступил за участие Германии в мирном урегулировании в Нагорном Карабахе

04.09 / На МКАД загорелся автомобиль

25.07 / “Легковушка превратилась в груду металла”. В Киевской области произошло смертельное ДТП

09.03 / “Укрпошта” продаст киевский Главпочтамт на Крещатике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика