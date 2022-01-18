 

Рубль вырос к евро

18.01.2022, 7:22, Новости дня
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Курс рубля стабилен к доллару и слегка укрепляется к евро на старте утренней сессии валютных торгов вторника, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник символически рос на 2 копейки – до 76,11 рубля, курс евро снижался на 8 копеек – до 86,76 рубля. Мартовский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,96% – до 87,31 доллара за баррель, передает РИА «Новости».



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