Рубль вырос к евро

Курс рубля стабилен к доллару и слегка укрепляется к евро на старте утренней сессии валютных торгов вторника, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник символически рос на 2 копейки – до 76,11 рубля, курс евро снижался на 8 копеек – до 86,76 рубля. Мартовский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,96% – до 87,31 доллара за баррель, передает РИА «Новости».