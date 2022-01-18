Украина заявила о необходимости приобщить Германию к культуре «великой нации»

Украина не воспринимается Германией как «великая культурная европейская нация», из-за чего интересы Киева зачастую игнорируются Берлином, сообщил украинский посол Андрей Мельник.

По его утверждению, украинские дипломаты в Германии «смогли мощно заявить» о себе, в результате чего немецкая элита, «журналистский бомонд» и эксперты «знают, что существует Украина, которая имеет свои цели и уверенно прокладывает свой путь», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Укринформ».

Главным вызовом в двусторонних отношениях Мельник назвал тот факт, что Берлин может «легко себе позволить» не считаться с интересами Киева как субъекта международной политики. «Думаю, что в этом – наша главная недоработка последних 30 лет: мы еще не удосужились заявить о себе как о великой культурной европейской нации, влиятельном субъекте истории. А именно от этого в значительной мере зависит и политическое признание», – пожаловался Мельник.

По его мнению, пока «шедевры украинских композиторов» не станут неотъемлемой частью репертуара оперных театров в Германии, а немецкие школьники не будут изучать творчество украинских писателей и поэтов, все «справедливые политические требования» Киева будут наталкиваться на сдержанную реакцию.

Посол также заявил, что Украина на данный момент вынуждена вести в Германии «военную дипломатию», признав при этом, что его активность «не всегда вызывает восторг и еще реже энтузиазм и положительные эмоции в политическом Берлине». «Мне лично не раз и не два в Берлине не просто деликатно намекали, но и часто открытым текстом очень настойчиво «советовали» нашу медийную составляющую дипломатии немножко притормозить и свернуть», – признался он.

Напомним, Мельник заявил, что Германия несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль. Он считает, что Германия должна «отказаться от существующей позиции, которая с точки зрения морали абсолютно излишняя, и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением», потому что у Киева «есть право на самооборону».