У родившихся в пандемию младенцев обнаружили признаки отставания в развитии



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Промежуточные результаты продолжающегося исследования здоровья матерей и детей ученые Колумбийского университета опубликовали в журнале JAMA Pediatrics. Чтобы оценить, как пандемия и отразилась на развитии малышей, появившихся на свет с 2020 года, специалисты провели анкетирование 596 женщин. Их разделили на две ключевые группы: тех, кто перенес COVID-19 во время беременности и тех, кому удалось избежать заражения. В контрольную группу были включены матери с маленькими детьми, родившимися до пандемии.

Ученые не заметили никакой разницы в показателях развития у младенцев, чьи матери перенесли COVID-19 и теми, кто не подвергался внутриутробному воздействию вируса. Они отметили, что это очень хорошие новости, поскольку еще сохраняются опасения по поводу возможных долгосрочных последствий такого заражения. Но при этом у рожденных во время пандемии малышей оказались ниже показатели крупной и мелкой моторики и социально-эмоционального развития по сравнению с детьми, родившихся до появления COVID-19. В частности, такие младенцы хуже взаимодействуют с родителями и окружающими людьми.

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«Первые три года имеют решающее значение для развития мозга, и важно не только их здоровье, но и взаимодействие со взрослыми и другими детьми. К младенцам нужно прикасаться, держать их на руках, улыбаться и говорить с ними. Когда такого общения нет или его недостаточно, мозг ребенка не развивается должным образом», — сообщили ученые. По их мнению, во время пандемии маленькие дети контактируют с гораздо меньшим количеством людей и видят меньше лиц из-за масочного режима.

Другим серьезным фактором отставания в эмоциональном развитии может быть стресс или депрессия родителей, когда у матерей просто нет сил и энергии полноценно общаться с ребенком, считают авторы исследования.

Не менее тревожные данные представили в прошлом году ученые Университета Брауна: у родившихся во время пандемии детей оказался снижен уровень интеллекта. Чем ниже был уровень социально-экономического положения родителей, тем хуже были у ребенка интеллектуальные, когнитивные, вербальные и двигательные способности. Более того, средний уровень IQ участников не превышал 78, в то время как до пандемии этот показатель у американских детей был не меньше 100.

Специалисты считают, что задержка моторного, когнитивного и поведенческого развития младенцев может быть связана с повышенным уровнем кортизола (гормона стресса) во время беременности.