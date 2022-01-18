Британия посоветовала не ждать отправки ее войск на защиту Украины

Великобритания не собирается направлять войска на Украину в случае военного конфликта Киева с Россией, сообщил британский министр обороны Бен Уоллес.

По словам Уоллеса, его страна «всегда будет вместе с союзниками делать все возможное для обеспечения их и своей собственной безопасности». Он заверил, что будут рассматриваться «все варианты», передает ТАСС.

«Но буду честен – у РФ самые большие вооруженные силы в Европе, а Украина не является членом НАТО», – сказал он. Как сообщил министр, «было бы ложной надеждой говорить, что британские вооруженные силы в одностороннем порядке будут направлены на Украину, чтобы в сложившихся условиях объединить силы с украинскими войсками».

Уоллес заявил, что поэтому Соединенное Королевство «прикладывает все усилия для того, чтобы украинцы могли помочь самим себе – как через пакеты санкций, так и дипломатические меры».

Напомним, Британия приняла решение поставить Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения.