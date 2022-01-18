В США заявили об атаке северокорейских хакеров на МИД России

Сотрудники МИД РФ подверглись атаке хакеров, предположительно, из КНДР, заявили американские эксперты по информационной безопасности.

Как следует из исследований американских компаний по кибербезопасности Cluster25 (входит в DuskRise Inc.) и Black Lotus Labs (входит в Lumen Technologies), в преддверии новогодних праздников хакерская группировка Konni атаковала российский дипломатический сектор, пишет «Коммерсант».

Фишинговая кампания проводилась в форме рассылки документов, в которых предлагалось предоставить информацию о вакцинации. Утверждается, что была скомпрометирована учетная запись одного из сотрудников МИДа, с которой якобы отправили фишинговое письмо заместителю министра Сергею Рябкову (на адрес его секретариата). Кроме того, письмо с зараженным трояном архивом было направлено и посольству РФ в Индонезии якобы от посольства в Сербии.

Напомним, эксперт в сфере компьютерной безопасности Рустам Миркасымов заявлял, что вредоносные коды WannaCry, NotPetya и Cloud Hopper для вирусных атак, за которые Запад решил ввести санкции против России, скорее всего, изготовили китайские и северокорейские, а вовсе не российские хакеры.