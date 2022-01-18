 

ABC News – России и США не удаётся снизить напряжённость в ситуации с Украиной

18.01.2022, 5:56, Новости дня
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Напряжённость между Россией и Украиной продолжает расти, пишет ABC News. Как передаёт телеканал, в соцсетях появились неподтверждённые свидетельства переброски дополнительных российских сил к украинской границе, а сайты госучреждений подверглись кибератакам. На этом фоне Белый дом заявил, что продолжает склонять Россию к переговорам, однако обе стороны констатируют, что прийти к компромиссу не удаётся, отмечается в репортаже.

Теперь о растущей напряжённости между Россией и Западом. Сегодня госсекретарь Блинкен вновь заявил о поддержке суверенитета Украины со стороны США перед лицом нарастающей российской угрозы. Киев подвергся кибератаке —  государственные сайты были поражены вредоносным программным обеспечением на фоне видеосообщений об увеличении числа российских войск, движущихся к границе. Подробнее об этом расскажет корреспондент ABC в Белом доме Мэриэлис Паркс.

МЭРИЭЛИС ПАРКС корреспондент ABC News в Белом доме: Сегодня вечером появилось новое видео, демонстрирующее учения украинских военных в полной боевой готовности у восточной границы страны. Высокопоставленные чиновники США предупредили, что российские войска готовы к быстрому продвижению и потенциальному вторжению в случае, если Путин отдаст приказ. Учитывая, что более 100 тысяч солдат уже собрались на границе, это неподтверждённое видео из соцсетей, изучаемое независимыми экспертами, возможно, показывает, что РФ стягивает ещё больше военных и тяжёлой техники на запад.

Администрация Байдена полагает, что агенты российской разведки уже находятся на территории Украины и, возможно, планируют в скором времени инсценировать инцидент — то, что называется «операцией под ложным прикрытием», — который Путин позднее использует как предлог для вторжения.

Напряжённость выросла ещё сильнее после кибератак на украинские веб-сайты. Компания Microsoft обнаружила разрушительные хакерские программы в системах, принадлежащих нескольким украинским государственным службам и организациям, тесно сотрудничающим с украинским правительством.

ДЖАЙК САЛЛИВАН, советник Белого дома по вопросам государственной безопасности: Если выяснится, что РФ обрушивает на Украину кибератаки, и если это продолжится в будущем, мы вместе с союзниками будем работать над подходящим ответом.

МЭРИЭЛИС ПАРКС: Белый дом заявляет, что будет готов к введению жёстких санкций, однако пресс-секретарь Кремля в недавнем интервью, похоже, отмахнулся от этой угрозы.

ДМИТРИЙ ПЕСКОВ, пресс-секретарь президента РФ: Мы просто хотели бы спросить людей из Вашингтона: можете ли вы вспомнить хоть один пример ситуации, когда санкции помогли вам решить проблему?

МЭРИЭЛИС ПАРКС: Линдсей, Белый дом сообщил мне, что они продолжают делать РФ предложения в попытке убедить её продолжить переговоры, но примечательно, что объявлений о новых встречах не последовало. И в этом же интервью пресс-секретарь Кремля сделал угрожающее предупреждение. Он сказал, что, по его мнению, РФ и Запад находятся на совершенно разных траекториях, и это не предвещает ничего хорошего и вызывает беспокойство. Линдсей?

Спасибо, Мэриэлис!

Дата выхода в эфир 16 января 2022 года.



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